Czekaliśmy na stanowisko Donalda Tuska, bo to ważne dla opozycji, by wystartować odpowiednio z kampanią. Donald Tusk rozważał możliwość kandydowania. Ocenił, że jego wspieranie opozycji z Brukseli będzie skuteczniejsze niż jego osobisty udział w wyborach - mówi Onetowi rzecznik Platformy Obywatelskiej Jan Grabiec. Donald Tusk ogłosił we wtorek, że nie będzie kandydował na urząd Prezydenta RP. "Ogłaszam tę decyzję dzisiaj, bo czas nagli. Nie chciałbym w żaden sposób utrudniać opozycji procesu wyłaniania kandydata" – dodał szef Rady Europejskiej.

