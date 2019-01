Warunki turystyczne w Beskidach są – jak się wyraził w poniedziałek rano ratownik dyżurny stacji GOPR w Szczyrku Tomasz Górny – krytycznie trudne. Ostatniej doby spadło ok. 40 cm mokrego śniegu. Pod ciężarem łamią się konary, które spadają na szlaki.

Zdjęcie ilustracyjne / RMF FM

Warunki są krytycznie trudne. Pokrywa śniegu przekracza miejscami 2 m. Śnieg jest bardzo ciężki. Oklejone nim drzewa łamią się jak zapałki. Istnieje niebezpieczeństwo, że drzewo kogoś przywali. Duży problem mieli z tym koledzy, którzy późnym wieczorem w niedzielę uczestniczyli w akcji poszukiwawczej w rejonie Pilska. Zaginęło tam dwóch narciarzy. Stanowczo odradzamy wędrówek po górach powyżej 800 m npm - powiedział Górny.

Dwaj narciarze, którzy jeździli w niedzielę po trasach w rejonie szczytu Pilska, zgubili się wieczorem. Goprowcy przypuszczali, że mogli zabłądzić na terytorium Słowacji. Powiadomili tamtejszych ratowników, którzy znaleźli narciarzy w dolinie Veselianka. Przewieźli ich skuterem śnieżnym do granicy z Polską i przekazali goprowcom. Tomasz Górny poinformował, że akcja ratunkowa trwała do godzin porannych w poniedziałek.



Skrajnie trudne warunki występują w całych Beskidach. Duże zagrożenie łamiącymi się drzewami występuje m.in. w rejonie Babiej Góry, a także w okolicach Szczyrku i Wisły.



Na Babiej Górze obowiązuje wysoki, trzeci stopień zagrożenia lawinowego. Występuje ono w miejscach, gdzie intensywne opady oraz silny wiatr, głównie z kierunku zachodniego, odłożył i uformował deski śnieżne. Dotyczy to głównie żlebów, kociołków, zagłębień terenowych oraz miejsc za przełamaniami terenu. Wyzwolenie lawiny jest możliwe nawet przy małym obciążeniu dodatkowym, przede wszystkim na stromych stokach. Możliwe jest samorzutne zejście średnich, a sporadycznie także dużych lawin.



Podwyższone zagrożenia wystąpieniem zjawisk lawinowych występuje także w kopule szczytowej Pilska, zwłaszcza w zagłębieniach terenowych na stronach zawietrznych.



GOPR podało, że na poniedziałek prognozowane są całodzienne opady śniegu oraz wiatr z kierunku zachodniego o prędkości do 70 km na godz.