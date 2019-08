"Oczekuję dymisji Zbigniewa Ziobry" - mówi w rozmowie z reporterem RMF FM Pierwsza Prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Gersdorf. Jak dodaje, nie wyobraża sobie, by jako prokurator generalny Ziobro decydował o śledztwie ws. wiceministra Łukasza Piebiaka.

Małgorzata Gersdorf / Radek Pietruszka / PAP

Takie rozdwojenie jaźni byłoby - mówi Gersdorf, oceniając sytuację, w której Zbigniew Ziobro miałby decydować ws. wiceministra Łukasza Piebiaka.

Tak, jak on żądał kiedyś dymisji ministra sprawiedliwości, tak już dawno oczekiwałabym jego dymisji, ponieważ za jego rządów były także te samobójstwa w więzieniach i za to przecież pan minister Ćwiąkalski podał się do dymisji - mówi Pierwsza Prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Gersdorf w rozmowie z reporterem RMF FM, Karolem Pawłowickim.

Sprawa hejtowania Gersdorf

Onet ujawnił , że sędzia Konrad Wytrykowski, obecnie członek Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, w zeszłym roku wpadł na pomysł akcji wysyłania pocztówek do nielubianej przez władzę I prezes Sądu Najwyższego prof. Małgorzaty Gersdorf. Hasło na pocztówce: "Wypier...j".



Sędzia Konrad Wytrykowski od lat - jak pisze Onet - zna się z odwołanym ze stanowiska wiceministra sprawiedliwości Łukaszem Piebiakiem. We wrześniu 2018 roku awansował do Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, która oceniać ma standardy zawodowe i etyczne sędziów. Dwa miesiące wcześniej miał zaproponować akcję pocztówkową.

W zamkniętej grupie o nazwie "Kasta" na WhatsApp - grupie skupiającej kilku sędziów popierających tzw. dobrą zmianę w wymiarze sprawiedliwości - miał podzielić się pomysłem wysłania pocztówek do ówczesnej I Prezes Sądu Najwyższego Małgorzaty Gersdorf.

W związku z tymi doniesieniami rzecznik dyscyplinarny Sądu Najwyższego wszczął postępowanie w sprawie sędziego Konrada Wytrykowskiego.

To jest tylko wycinek tej sprawy, trzeba ją wyjaśnić kompleksowo, do końca, do samego dna, żeby nie było wątpliwości, kto to robił i z czyjego polecenia- mówił rzecznik Sądu Najwyższego Michał Laskowski w rozmowie z reporterem RMF FM Karolem Pawłowickim.

"Farma trolli" w MS. Wiceminister podał się do dymisji

Jak ujawnił w poniedziałek wiceminister sprawiedliwości Łukasz Pabiak stoi za zorganizowaniem akcji mającej kompromitować sędziów, którzy sprzeciwiają się zmianom w wymiarze sprawiedliwości.