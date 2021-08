206 550 000 zł - dokładnie taką sumę wygrał wczoraj ktoś w Polsce w kumulacji w Eurojackpot. Trudno zatem w tym przypadku mówić o pechu w piątek trzynastego.

Zdj, ilustracyjne / Pixabay

Wczoraj kumulacja w Eurojackpot została rozbita, a główną wygraną podzieli się dwoje graczy w Europie, na których kuponach znalazły się wylosowane liczby.

Jednym z tych szczęśliwców jest osoba, która zagrała właśnie w Polsce i ustanowiła nowy rekord wygranych w naszym kraju. Drugim szczęśliwcem jest gracz z Finlandii. Obaj podzielą się główną wygraną w Eurojackpot - na ich kuponach widnieje dokładnie 5 z 50 i 2 z 10 liczb, które wylosowano w piątek wieczorem w Helsinkach. W tym bowiem mieście tradycyjnie ma miejsce cotygodniowe losowanie gry Eurojackpot.

A oto liczby wylosowane w Eurojackpot 13 sierpnia: 4, 31, 39, 43, 46 oraz 1, 4.

Osoba grająca w Polsce zawarła kilka zakładów metodą chybił trafił w jednym z punktów LOTTO w powiecie bieruńsko-lędzińskim (woj. śląskie). Podobnie jak w przypadku poprzednich dwóch wygranych I stopnia w Eurojackpot w Polsce, Totalizator Sportowy nie będzie ujawniał nazwy miejscowości - ze względu na bezpieczeństwo zwycięzcy.

Rekord w grach Totalizatora Sportowego

Wczorajsza astronomiczna kwota ponad 206 mln zł to absolutny rekord w grach Totalizatora Sportowego! Dotychczas palma pierwszeństwa pod tym względem należała do wygranej w Eurojackpot z 10 maja 2019 roku o wartości ponad 193 mln zł, która została odnotowana w powiecie piotrkowskim. Była to pierwsza główna wygrana w Eurojackpot w naszym kraju. Na trzecim miejscu plasuje się obecnie również wygrana I stopnia w Eurojackpot z 11 września 2020 roku - ponad 96 mln zł w powiecie pruszkowskim.

Jak grać w Eurojackpot?

W Eurojackpot gramy, typując 5 z 50 liczb oraz 2 z 10 liczb. Liczby można wskazać samodzielnie lub wybrać metodę chybił trafił. Z każdego zakładu Eurojackpot, który kosztuje 12,50 zł, kwota 2,50 zł (25% stawki) przeznaczane jest na dopłaty, m. in. na rozwój sportu oraz kultury narodowej w Polsce.

Oprócz Polski w grze Eurojackpot uczestniczą następujące państwa: Chorwacja, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Hiszpania, Holandia, Islandia, Litwa, Łotwa, Niemcy, Norwegia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Włochy, Węgry.