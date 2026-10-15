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Eurocontrol po stronie PAŻP w sporze o zajęte pieniądze. Wyrok do 26 listopada

Autor: Publikacja: Dzisiaj, 15 października (16:43)

W Brukseli odbyła się rozprawa w sprawie pieniędzy Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej zajętych w związku ze sporem Polski z Pfizerem. Argumenty PAŻP wspierał Eurocontrol - europejska organizacja koordynująca ruch lotniczy, która broni nowego protokołu mającego chronić opłaty nawigacyjne przed zajęciem. Belgijski sąd ma wydać orzeczenie najpóźniej 26 listopada.

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Eurocontrol po stronie PAŻP w sporze o zajęte pieniądze. Wyrok do 26 listopada
Siedziba PAŻP w Warszawie (fot. Piotr Nowak)

Eurocontrol, europejska organizacja, za pośrednictwem której pobierane są opłaty nawigacyjne od linii lotniczych, a następnie przekazywane między innymi Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, potwierdza w oświadczeniu przesłanym RMF FM, że nowy protokół do umowy z Belgią ma dodatkowo chronić te opłaty przed próbami ich zajęcia. Dokument „wzmacnia bowiem immunitet Eurocontrolu przed egzekucją w Belgii, gdzie organizacja ma swoją siedzibę” – czytamy w oświadczeniu.

Podczas rozprawy pełnomocnik Eurocontrolu zdecydowanie bronił protokołu i wyjaśniał sądowi jego znaczenie.

PAŻP argumentowała podczas rozprawy, że pieniądze z opłat nawigacyjnych służą konkretnemu celowi – finansowaniu kontroli ruchu lotniczego. Podkreślała, że polska przestrzeń powietrzna ma dziś szczególne znaczenie ze względu na wojnę za wschodnią granicą, wzmożony ruch wojskowy i pojawiające się zagrożenia, w tym ze strony dronów.

Wyrok w polskiej i rumuńskiej sprawie

Jak przekazała RMF FM prezes PAŻP Magdalena Jaworska-Maćkowiak, sędzia zapowiedziała wydanie orzeczeń w polskiej i rumuńskiej sprawie najpóźniej do 26 listopada. Mają zapaść w zbliżonym terminie. Rozprawę w sprawie rumuńskiej agencji kontroli ruchu lotniczego Romatsa zaplanowano na 26 października.

Obie sprawy dotyczą zajęcia pieniędzy należnych agencjom kontroli ruchu lotniczego. Polska agencja walczy o odblokowanie środków, które powinny trafiać do niej za pośrednictwem Eurocontrolu.

Spór o protokół wykracza poza sprawę PAŻP

Nowy protokół do umowy o siedzibie Eurocontrolu w Belgii wszedł w życie 9 sierpnia 2026 roku. Jak zaznaczyła Magdalena Jaworska-Maćkowiak w rozmowie z RMF FM, sprawa zaczyna być częścią szerszego sporu prawnego w Belgii. Do belgijskiego Trybunału Konstytucyjnego trafiły skargi dotyczące sposobu przyjęcia protokołu i samego dokumentu.

Wątpliwości dotyczą między innymi podziału kompetencji między belgijskim rządem federalnym a regionami. Chodzi o to, czy protokół został przyjęty zgodnie z właściwymi procedurami. Nie wiadomo na razie, jaki wpływ te postępowania będą miały na sprawę polskiej agencji.

Spór Polski z Pfizerem w tle

Blokada pieniędzy PAŻP jest związana z egzekucją wyroku z 1 kwietnia 2026 roku w sporze Polski z Pfizerem o nieodebrane szczepionki przeciw Covid-19. Wyrok nakazywał Polsce odebrać około 64 milionów dawek i zapłacić koncernowi 5 miliardów 644 miliony złotych. Polska złożyła apelację od tego orzeczenia.

Postępowanie dotyczące PAŻP nie rozstrzyga głównego sporu między Polską a koncernem farmaceutycznym. Dotyczy sprzeciwu agencji wobec zajęcia jej środków.


Źródło: RMF FM
Tagi: PAŻP

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