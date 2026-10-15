Eurocontrol po stronie PAŻP w sporze o zajęte pieniądze. Wyrok do 26 listopada

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W Brukseli odbyła się rozprawa w sprawie pieniędzy Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej zajętych w związku ze sporem Polski z Pfizerem. Argumenty PAŻP wspierał Eurocontrol - europejska organizacja koordynująca ruch lotniczy, która broni nowego protokołu mającego chronić opłaty nawigacyjne przed zajęciem. Belgijski sąd ma wydać orzeczenie najpóźniej 26 listopada.

Eurocontrol, europejska organizacja, za pośrednictwem której pobierane są opłaty nawigacyjne od linii lotniczych, a następnie przekazywane między innymi Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, potwierdza w oświadczeniu przesłanym RMF FM, że nowy protokół do umowy z Belgią ma dodatkowo chronić te opłaty przed próbami ich zajęcia. Dokument „wzmacnia bowiem immunitet Eurocontrolu przed egzekucją w Belgii, gdzie organizacja ma swoją siedzibę” – czytamy w oświadczeniu.

Podczas rozprawy pełnomocnik Eurocontrolu zdecydowanie bronił protokołu i wyjaśniał sądowi jego znaczenie.

PAŻP argumentowała podczas rozprawy, że pieniądze z opłat nawigacyjnych służą konkretnemu celowi – finansowaniu kontroli ruchu lotniczego. Podkreślała, że polska przestrzeń powietrzna ma dziś szczególne znaczenie ze względu na wojnę za wschodnią granicą, wzmożony ruch wojskowy i pojawiające się zagrożenia, w tym ze strony dronów.

Wyrok w polskiej i rumuńskiej sprawie

Jak przekazała RMF FM prezes PAŻP Magdalena Jaworska-Maćkowiak, sędzia zapowiedziała wydanie orzeczeń w polskiej i rumuńskiej sprawie najpóźniej do 26 listopada. Mają zapaść w zbliżonym terminie. Rozprawę w sprawie rumuńskiej agencji kontroli ruchu lotniczego Romatsa zaplanowano na 26 października.

Obie sprawy dotyczą zajęcia pieniędzy należnych agencjom kontroli ruchu lotniczego. Polska agencja walczy o odblokowanie środków, które powinny trafiać do niej za pośrednictwem Eurocontrolu.

Spór o protokół wykracza poza sprawę PAŻP

Nowy protokół do umowy o siedzibie Eurocontrolu w Belgii wszedł w życie 9 sierpnia 2026 roku. Jak zaznaczyła Magdalena Jaworska-Maćkowiak w rozmowie z RMF FM, sprawa zaczyna być częścią szerszego sporu prawnego w Belgii. Do belgijskiego Trybunału Konstytucyjnego trafiły skargi dotyczące sposobu przyjęcia protokołu i samego dokumentu.

Wątpliwości dotyczą między innymi podziału kompetencji między belgijskim rządem federalnym a regionami. Chodzi o to, czy protokół został przyjęty zgodnie z właściwymi procedurami. Nie wiadomo na razie, jaki wpływ te postępowania będą miały na sprawę polskiej agencji.

Spór Polski z Pfizerem w tle

Blokada pieniędzy PAŻP jest związana z egzekucją wyroku z 1 kwietnia 2026 roku w sporze Polski z Pfizerem o nieodebrane szczepionki przeciw Covid-19. Wyrok nakazywał Polsce odebrać około 64 milionów dawek i zapłacić koncernowi 5 miliardów 644 miliony złotych. Polska złożyła apelację od tego orzeczenia.

Postępowanie dotyczące PAŻP nie rozstrzyga głównego sporu między Polską a koncernem farmaceutycznym. Dotyczy sprzeciwu agencji wobec zajęcia jej środków.