Co dalej w sprawie pieniędzy zajętych w PAŻP? Ważna informacja sądu

RMF24

Do 26 listopada sąd w Brukseli podejmie ostateczną decyzję w sprawie blokady komorniczej nałożonej na koncie Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej. Taka zapowiedź - jak informuje reporter RMF FM Michał Dobrołowicz - padła w czasie zakończonej dziś rozprawy przed belgijskim sądem. Chodzi o pieniądze zajęte na wniosek koncernu farmaceutycznego Pfizer w związku ze sporem o nieodebrane przez Polskę szczepionki przeciw koronawirusowi.

„Sąd w Brukseli zadeklarował, że wyda do 26 listopada br. orzeczenie w sprawie zajęcia, na wniosek Pfizer, należności Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej z tytułu opłat trasowych (en route). PAŻP podtrzymuje stanowisko, że zajęcie tych należności jest pozbawione podstaw prawnych. Agencja nie jest stroną sporu między Pfizer a państwem polskim i nie odpowiada za zobowiązania będące jego przedmiotem. Środki objęte zajęciem stanowią przychody Agencji przeznaczone na finansowanie służb żeglugi powietrznej oraz zapewnienie bezpiecznego i ciągłego ruchu lotniczego w polskiej przestrzeni powietrznej. Podczas rozprawy pełnomocnicy procesowi PAŻP, Skarbu Państwa i Eurocontrol przedstawiły argumentację prawną i faktyczną uzasadniającą uchylenie zajęcia” - czytamy w odpowiedzi, jaką nasz dziennikarz otrzymał od Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej.

Na początku października dziennikarka RMF FM informowała, że już 115 milionów euro, czyli prawie pół miliarda złotych, nie trafiło do Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej od początku lipca. Pieniądze zostały zajęte na wniosek Pfizera w związku ze sporem Polski z koncernem o nieodebrane szczepionki przeciw Covid-19.

W związku z blokadą środków PAŻP korzysta z finansowania kryzysowego zapewnianego przez państwo. Prezes Agencji podkreśla jednak, że samo blokowanie pieniędzy przeznaczonych na kontrolę ruchu lotniczego wpływa na stabilność jej funkcjonowania.