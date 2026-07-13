ENA wobec Ziobry. Jest decyzja sądu

RMF24

Sąd Okręgowy w Warszawie nie uwzględnił wniosku o wydanie Europejskiego Nakazu Aresztowania wobec byłego ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry - poinformowała rzeczniczka prasowa sądu.

W rozmowie z PAP rzeczniczka Anna Ptaszek przekazała, że sąd nie uwzględnił również wniosku o wydanie nakazu aresztowania wobec b. szefa MS, w przypadku gdyby ten przebywał na terenie Wielkiej Brytanii.

Pytana o uzasadnienie, sędzia Ptaszek poinformowała, że chodzi o niewykazanie, że Ziobro przebywa na terenie UE lub będzie podróżował na teren Unii, natomiast w drugim przypadku - analogicznie - o niewykazanie tych kwestii w odniesieniu do Wielkiej Brytanii.

Dodała, że orzeczenia te są niezaskarżalne.

Przypomnijmy, że jeszcze w lutym 2026 roku, po decyzji sądu rejonowego o zastosowaniu aresztu wobec Ziobry, wydano za nim list gończy, a następnie skierowano wniosek o ENA.

Były minister przebywał wówczas na Węgrzech, gdzie otrzymał ochronę międzynarodową. Po przegranych przez Viktora Orbana wyborach Ziobro poinformował, że przebywa w USA i posiada dokumenty azylowe wydane na Węgrzech.

Dzisiejsza decyzja oznacza, że jeśli nastąpi podejrzenie lub potwierdzenie, że Ziobro przebywa w UE, wówczas prokuratura będzie mogła składać w sądzie kolejny wniosek o wystawienie Europejskiego Nakazu Aresztowania.

W obecnej sytuacji, jedyną metodą sprowadzenia byłego ministra do Polski jest ekstradycja ze Stanów Zjednoczonych.

O co oskarżany jest Ziobro?

Zbigniew Ziobro jest jednym z głównych podejrzanych w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości. Prokuratura zarzuca mu m.in. kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą, nadużycia władzy oraz nieprawidłowości przy przyznawaniu dotacji. Według śledczych, Ziobro miał popełnić łącznie 26 przestępstw.

W lipcu Sąd Okręgowy w Warszawie utrzymał w mocy decyzję o tymczasowym areszcie wobec Ziobry, oddalając zażalenia obrońców. Sąd uznał, że zarzuty dotyczą najpoważniejszych przestępstw, w tym dużych szkód wyrządzonych Skarbowi Państwa. Obecnie sąd okręgowy przesłał do prokuratury pisemne uzasadnienie tej decyzji, które nie zostanie opublikowane ze względu na tajemnicę śledztwa.