Prezydent Andrzej Duda powołał Jadwigę Emilewicz na stanowisko wicepremiera. Zastąpiła ona na tym stanowisku Jarosława Gowina. W dalszym ciągu będzie ona też ministrem rozwoju.

Jadwiga Emilewicz została desygnowana na wicepremiera po tym, jak szef Porozumienia Jarosław Gowin w poniedziałek podał się do dymisji z tej funkcji. Polityk przestał też być ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Gowin zrezygnował, bo nie zebrał poparcia dla poprawki konstytucji autorstwa Porozumienia, która zakładała odsunięcie głosowania korespondencyjnego o 3 miesiące, co uniemożliwiałoby przeprowadzenie wyborów prezydenckich 10 maja. Szef Porozumienia podkreślił też, że jego formacja pozostaje w koalicji rządzącej.

Gowin chciał przełożenia majowych wyborów prezydenckich, bo uważał, że głosowanie w czasie pandemii jest niebezpieczne. W liście, który ujawniło RMF FM do członków Porozumienia, były wicepremier stwierdził, że i Mateusz Morawiecki, i Łukasz Szumowski mają ugruntowane - krytyczne - zdanie nt. majowego terminu wyborów prezydenckich. Jak twierdzi Gowin: obaj zgadzali się z nim, że przeprowadzenie głosowania 10 maja oznaczać będzie zagrożenie dla zdrowia i życia Polaków.



"Znaleźliśmy się w wyjątkowym momencie historii - jako ugrupowanie, jako część obozu rządowego, jako naród i jako społeczeństwo. Świat, który znamy, skończył się, a my musimy odnaleźć się w nowej i nieznanej rzeczywistości. Co więcej, na liderach życia publicznego, a za takich uważam każdego z Was, ciąży większa odpowiedzialność - to my musimy znaleźć odpowiedź na pytania, które zadają sobie nasi najbliżsi współpracownicy czy sąsiedzi" - pisze Jarosław Gowin do działaczy Porozumienia.

Szczególne środki bezpieczeństwa

Już w poniedziałek Gowin, na stanowisko wicepremiera rekomendował właśnie Emilewicz. Minister Rozwoju została powołana na to stanowisko przez prezydenta Andrzeja Dudę na wniosek premiera Mateusza Morawieckiego. W czasie uroczystości były zachowane szczególne środki bezpieczeństwa.

Emilewicz od 15 listopada 2019 roku była ministrem rozwoju, wcześniej była podsekretarzem stanu w tym resorcie, a od 9 stycznia 2018 roku była ministrem przedsiębiorczości i technologii.

W latach 1999-2002 pracowała w Departamencie Spraw Zagranicznych Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. W 2009 r. została Kierownikiem Muzeum PRL-u w Krakowie.

Jest absolwentką Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ otworzyła przewód doktorski.

Jest stypendystką Uniwersytetu Oxford oraz programu American Council on Germany, Dräger Foundation, ZEIT-Stiftung Ebelin und Gerd Bucerius. Od 2003 r. związana z Wyższą Szkołą Europejską im. ks. J. Tischnera w Krakowie.

Zna język angielski, niemiecki i francuski. Ma trzech synów.