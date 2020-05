Przypadająca dziś "zimna Zośka" utrzyma odczuwalne już od kilku dni ochłodzenie w całym kraju, a na południu - przyniesie opady deszczu. Cieplej powinno zrobić się już w weekend.

Zdj. ilustracyjne / Pixabay

"Zimna Zośka" następuje po "zimnych ogrodnikach" (to św. Pankracy, św. Serwacy i św. Bonifacy, których imieniny przypadają 12, 13 i 14 maja) i nawiązuje do św. Zofii, która swoje święto ma 15 maja. Dziś również wypada święto św. Izydora - patrona rolników.

"Zimna Zośka" i "zimni ogrodnicy" to określenie dla zjawiska obserwowanego co roku w środkowej Europie, w tym również w Polsce, w połowie maja. Po okresie utrzymywania się wyżu barycznego napływa wówczas zimne powietrze z obszarów polarnych. Wówczas należy spodziewać się, że po cieplejszym okresie - w nocy wrócą przymrozki - według staropolskiego przysłowia to już ostatnie chwile takiej nocnej minusowej temperatury.

Pogoda na 15 maja

W tym roku ochłodzenie także nadeszło w połowie maja. Po ładnym weekendzie - zwłaszcza na południu kraju - temperatura znacznie się obniżyła i zrobiło się deszczowo. Bardziej jesienna niż wiosenna aura utrzyma się także dzisiaj. Cały kraj obejmuje chłodne powietrze polarno-morskie.

Na południu i południowym wschodzie kraju - będzie pochmurno z większymi przejaśnieniami. Od Kotliny Kłodzkiej przez Śląsk po Podkarpacie i południową Lubelszczyznę okresami pojawią się opady deszczu, a w szczytowych partiach Tatr - śniegu. Deszczu należy się też spodziewać na południu województw śląskiego, małopolskiego i podkarpackiego. Przelotne opady mogą wystąpić także na północy kraju.

W całym kraju - dość chłodno. Temperatura maksymalna od 12°C do 16°C, nieco chłodniej miejscami nad morzem, około 11°C. Najchłodniej będzie w rejonach podgórskich Karpat, od 6°C do 10°C.



W nocy na północy kraju będzie padać deszcz. Na południu i w centrum pojawią się mgły. Najcieplej będzie na wybrzeżu - od 5°C do 7°C, a chłodniej w kotlinach górskich, od 0°C do 2°C, z przygruntowymi przymrozkami do -2°C.



Pogoda na weekend

W sobotę na północy kraju wystąpią spore przejaśnienia - choć można spodziewać się tam także przelotnych opadów deszczu. Na południu Polski i w centrum cieplej - bez opadów.

Temperatura maksymalna na północy i w rejonach podgórskich - wyniesie od 10°C do 14°C, na pozostałym obszarze - od 13°C do 17°C.

W niedzielę na północy nadal przelotnie popada deszcz, ale w całym kraju - jeszcze cieplej. Temperatura wyniesie od 14 stopni Celsjusza w Gdańsku do 18 stopni w południowej części kraju.