Po Black Friday - czas na Cyber Monday. To dzień, w którym sklepy internetowe oferują promocje. "Gdy kupujesz przez internet, masz prawo do reklamacji na takich samych zasadach, jak przy zakupach zrobionych stacjonarnie" - podkreśla UOKiK.

Cyberponiedziałek dotyczy promocji w sklepach internetowych / Pixabay

Cyber Monday wypada w pierwszy poniedziałek następujący po amerykańskim Dniu Dziękczynienia. O ile Black Friday to zwyczaj, który sięga połowy XX wieku, Cyberponiedziałek jest dużo młodszym zwyczajem. Jest to oczywiście związane z tym, że sklepy internetowe działają od dość niedawna. Te zaczęły organizować podobne wyprzedaże jak placówki stacjonarne od 2005 roku.



Podczas Cyber Monday można zapolować na atrakcyjne oferty. Niektóre sklepy deklarują obniżki cen sięgające nawet -70 procent. W Polsce jednak święto promocji w sklepach internetowych wciąż nie cieszy się taką popularnością jak Black Friday. Wiele marek organizuje więc obniżki cen w ramach Czarnego Piątku lub urządza weekendowe, a niekiedy tygodniowe wyprzedaże.



Jakie ma prawa konsument? UOKiK przypomina

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów podkreśla, że kupujący przez internet mają takie same prawa do reklamacji jak ci, którzy nabywają towar w sklepach stacjonarnych. Jeżeli produkt ma wadę, zwróć się do sprzedawcy w ciągu dwóch lat od daty wydania towaru - podkreśla urząd. Oto jeszcze inne informacje UOKiK-u:

- towar zakupiony przez internet możesz zwrócić bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od momentu otrzymania. Musisz tylko wypełnić i odesłać oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Sprzedawcy internetowi powinni udostępniać wzór takiego oświadczenia. Możesz również napisać je samodzielnie i wysłać np. e-mailem. Jeżeli nie zostałeś poinformowany o prawie do odstąpienia, termin ten wydłuża się do 12 miesięcy. Przedsiębiorca ma obowiązek zwrócić Ci wszystkie dokonane płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy do kwoty za najtańszy zwykły sposób dostarczenia, jaki oferuje.



- Zwracany towar nie powinien nosić śladów użytkowania - możesz go sprawdzić na takiej samej zasadzie jak w sklepie stacjonarnym (w zakresie koniecznym do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy). Jeżeli ślady użytkowania są, przedsiębiorca może pomniejszyć wartość zwrotu.



- Sprawdzenie przesyłki przy kurierze nie jest obowiązkowe, choć oczywiście może pomóc w późniejszym dochodzeniu roszczeń np. gdy okaże się, że uległa ona uszkodzeniu w czasie transportu.



- Nie wszystkie towary podlegają zwrotowi. Ograniczenia dotyczą produktów posiadających krótki termin przydatności do użycia, towarów wyprodukowanych na specjalne zamówienie klienta (np. biżuteria z grawerem), nagrań dźwiękowych, wizualnych lub oprogramowania, których opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu, a także usług w zakresie zakwaterowania, wypoczynku (np. pobyt w spa), biletów na koncerty czy wydarzenia sportowe oraz usług dotyczących przewozu osób (np. bilet lotniczy).



- Koszty zwrotu towaru ponosi konsument, chyba że przedsiębiorca go o tym nie poinformował lub zgodził się ponieść je samodzielnie.



