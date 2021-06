23 czerwca obchodzimy Dzień Ojca. To święto, które jest wyrazem szacunku i wdzięczności za udzielone nam wsparcie oraz trud włożony w nasze wychowanie.

Dzień Ojca w Polsce obchodzony jest od 1965 roku. Z kolei na świecie zapoczątkowały go Stany Zjednoczone, gdzie po sukcesie Dnia Matki, zdecydowano się ustanowić święta dla pozostałych członków rodziny.

Po raz pierwszy Dzień Ojca obchodzono tam 19 czerwca 1910 roku w miasteczku Spokane, w stanie Waszyngton. Wówczas Sonora Smart Dodd, córka weterana wojny secesyjnej Williama Smarta, kiedy dowiedziała się o ustanowieniu Dnia Matki (3 lata wcześniej) postanowiła zorganizować podobne święto dla swojego taty. W ten sposób chciała mu wynagrodzić trud opieki nad rodziną i zasługi wszystkich ojców - w szczególności jej własnego, który po śmierci matki samotnie wychowywał ją oraz pięcioro młodszego rodzeństwa. Spotkanie miało charakter lokalny.

Starania o wprowadzenie święta na skalę krajową nie przyjęły się przez kolejnych kilka dekad. Dopiero w 1972 roku oficjalnie Dzień Ojca ustanowił prezydent Nixon.

Różne daty w różnych krajach

W Polsce Dzień Ojca obchodzony jest 23 czerwca. Jak się okazuje, ojcowie w innych krajach mają swoje święto w różnych terminach. W Hiszpanii, Portugalii i we Włoszech jest to 19 marca, czyli dzień świętego Józefa. Z kolei na Litwie przypada to w pierwszą niedzielę w czerwca, a Austrii - drugą.

W Niemczech Dzień Ojca obchodzi się w dzień Wniebowstąpienia Pańskiego, który przypada na 39. dzień po niedzieli wielkanocnej. Jeśli chodzi o kraje skandynawskie, pomijając Danię, święto to przypada w drugą niedzielę listopada. Z kolei kraj ze stolicą w Kopenhadze swoim ojcom dziękuje 5 czerwca.

W Turcji, Francji, Wielkiej Brytanii i na Ukrainie Dzień Ojca świętuje się w trzecią niedzielę czerwca.

Dzień Ojca - jaki prezent?

Warto, żeby prezent dla naszego taty był oryginalny i wyjątkowy. Może to być na przykład jego portret. Na pewno w starych albumach albo komputerze mamy zdjęcie taty. Warto także kupić ramkę i zrobić kolaż kilku fotografii. Mogą to być jego zdjęcia z dzieciństwa, czy bliskich mu osób, pamiątki z wakacji oraz czasów młodości.

Szkolną i przedszkolną tradycją jest z kolei wręczanie tego dnia własnoręcznie robionych laurek.

Dla ojca-majsterkowicza dobrym pomysłem mogą okazać się grawerowane narzędzia. Znajdzie się na nich na przykład imię naszego taty.

Inną propozycją, również autorską, może być kubek z ciekawym napisem, albo koszulka z ważnym wyznaniem.

Jeśli nasz tata lubi podróżować, warto zabrać go w ciekawe miejsce w naszej miejscowości lub niedalekiej okolicy. Można również pojechać w sentymentalną dla niego podróż.

Kolejnym pomysłem może być przygotowanie pysznego obiadu, a dla taty-łasucha - pyszne ciasto. W internecie jest bardzo dużo przepisów na proste wypieki.

Wśród popularnych prezentów są oczywiście niezastąpione skarpetki, czy krawat.

Zdjęcie lustracyjne /Pixabay



Dzień Ojca - najpiękniejsze życzenia

Nieodłącznym, a zarazem bardzo miłym elementem Dnia Ojca jest składanie życzeń. Prezentujemy kilka ciekawych propozycji.

Z okazji Twojego Święta, za wczoraj i za dziś,

każdym czułym serca uderzeniem

i każdym z niego płynącym życzeniem

zdrowia, sił i codziennej radości

wraz ze słowami największej wdzięczności

za wszystkie dla nas trudy i starania

składamy Ci dzisiaj podziękowania.

Wiemy jak ciężko pracujesz tato!

Bardzo Cię wszyscy kochamy za to

a także za Twe szlachetne serce,

w którym rodzina pierwsze ma miejsce!

W ten dzień świąteczny przyjmij podziękę

za wiarę, mądrość, ojcowską rękę.

Wysłuchaj życzeń co z serca płyną:

Niech wichury mroźne Ciebie ominą!

Zdjęcie ilustracyjne / Pixabay

Dziękuję, że znosiłeś to,

czego nie sposób było znieść,

że robiłeś coś z niczego,

że dawałeś, mając puste kieszenie,

że wybaczałeś, choć nie przepraszałam,

że kochałeś, gdy kochać się nie dało,

że mnie wychowałeś

i że to wszystko Ci się udało.

Jakie to szczęście, że będąc już dorosłą osobą,

dzięki Tobie czasami czuję się jak dziecko.

A to takie błogie uczucie...

Bądź ze mną, z nami wszystkimi jak najdłużej,

bo mnie i całej naszej rodzinie tak dobrze z Tobą.

Na dzień Ojca ślę życzenia,

bo to nie jest bez znaczenia.

Jesteś dobry dla mnie, Tato.

Chcę ci podziękować za to.

Wspierasz mnie od urodzenia,

więc się nigdy już nie zmieniaj!



Życzenia za portalem wierszykolandia.pl.