Doniesienia o otruciu Nawrockiego. Cieszyński: Dziś nikt tego nie wyjaśni

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Jedna z setek historii, które wydarzyły się w trakcie kampanii – mówił w Porannej rozmowie w RMF FM poseł PiS Janusz Cieszyński, komentując najnowsze doniesienia o tym, że Karol Nawrocki mógł zostać otruty w czasie kampanii wyborczej. Polityk dodawał, że za wyjaśnianie tego w normalnej sytuacji odpowiadałaby prokuratura, która jego zdaniem dziś realizuje cele władzy, więc nikt tej sprawy nie wyjaśni.

Nawrockiego próbowano otruć w trakcie kampanii?

Historyk prof. Andrzej Nowak w swojej najnowszej książce stawia tezę, że w czasie ostatniej kampanii prezydenckiej próbowano otruć Karola Nawrockiego.

Moi bardzo bliscy współpracownicy byli tam wtedy, kiedy to się wydarzyło. (…) Oni mówili, że to wyglądało bardzo niepokojąco. Natomiast myślę, że dzisiaj to jest jedna z setek historii, które się wydarzyły na tej kampanijnej trasie. Trasie przeplatanej bardzo brutalnymi atakami środowiska Platformy Obywatelskiej na prezydenta Nawrockiego – powiedział w Porannej rozmowie w RMF FM Cieszyński.

Za wyjaśnianie tego, co dokładnie się tam wydarzyło, w normalnej sytuacji odpowiadałaby prokuratura. Dzisiaj w Polsce prokuratura służy do tego, żeby realizować polityczne interesy obecnej władzy, więc jest oczywiste, że nikt tego nie wyjaśni – dodał.

Tomasz Terlikowski dopytywał, czy ta sprawa nie powinna być zgłoszona. Jego gość argumentował, że „wtedy był zupełnie inny cel: odsunąć fatalnego kandydata Platformy Obywatelskiej, pana Trzaskowskiego, od możliwości objęcia funkcji prezydenta RP”. Nikt sobie tym głowy wtedy nie zawracał – dodał.

Wołodymyr Zełenski idzie na zwarcie z Polską?

Janusz Cieszyński nie ma wątpliwości, że prezydent Ukrainy idzie na zwarcie z Polską. Polityk wyraził tę opinię, nawiązując do projektu ukraińskiej ustawy, która zakłada, że bohaterowie przyszłego panteonu narodowego będą rekrutowali się m.in. spośród członków UPA. Absolutnie skandaliczna sytuacja – wskazał były minister cyfryzacji i były wiceminister zdrowia.

Zdaniem Cieszyńskiego Zełenski gra na rynek wewnętrzny i chce odwrócić uwagę od afer korupcyjnych na szczytach władzy. Polski polityk uważa, że naszą reakcją powinno być mówienie Ukraińcom, że „z taką kulturą na sztandarach Ukraina do Unii Europejskiej nie wejdzie”.

Nie powinniśmy jednak zaprzestawać dostarczania naszym wschodnim sąsiadom broni i szkolić ich żołnierzy. Powinniśmy robić wszystko, co jest zgodne z interesem Polski – podkreślił rozmówca Tomasza Terlikowskiego.

Afera w Szpitalu Południowym

Jest w interesie wszystkich, całego społeczeństwa, żeby tę aferę do spodu wyjaśnić – mówił w Porannej rozmowie w RMF FM Janusz Cieszyński, komentując aferę w stołecznym Szpitalu Południowym.

Poseł PiS wskazał, że zgłaszają się do niego sygnaliści z innych szpitali (dwóch wojewódzkich i jednego powiatowego).

W Szpitalu Południowym trwa kontrola poselska. Wysłałem pytania, czekam na odpowiedzi – powiedział Cieszyński.

Prowadzący Poranną rozmowę pytał, czy standardem jest, że na SOR-ach funkcjonują koordynatorzy (tak, jak robił to zamieszany w aferę doktor Dawid Kacprzyk). To jest sytuacja absolutnie niespotykana. Ja wysłałem kontrole do wszystkich szpitali w Polsce, na których jest SOR i myślę, że w 90 proc. odpowiedziano mi bardzo krótko: „U nas w ogóle nie ma takiej funkcji”. To jest funkcja wymyślona dla złodzieja Kacprzyka, po to, żeby po prostu mógł kraść pieniądze – stwierdził nasz gość.

Na rozmowę Tomasza Terlikowskiego zapraszamy tuż po godz. 8:00 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl, aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych!

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