IMGW wydał w sobotę rano ostrzeżenia pierwszego stopnia przed silnym deszczem z burzami dla kilku województw na południowym wschodzie kraju. Alert obowiązuje w sześciu województwach: śląskim, małopolskim, podkarpackim, świętokrzyskim, lubelskim, a także w południowych powiatach woj. mazowieckiego.

Na tym obszarze IMGW prognozuje wystąpienie burz z opadami deszczu od 20 mm do 35 mm, a lokalnie do 40 mm, którym towarzyszyć będzie porywisty wiatr sięgający od 60 do 80 km/h. Miejscami może padać grad.



Ostrzeżenie pierwszego stopnia oznacza, że należy spodziewać się warunków sprzyjających wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.