Polska powinna być dalej członkiem Unii Europejskiej - takiego zdania jest ponad 88 proc. ankietowanych w sondażu United Surveys dla "Dziennika Gazety Prawnej" i RMF FM. Niecałe 30 proc. uważa jednak, że nasze wyjście ze Wspólnoty to realny scenariusz.

Zdj. ilustracyjne / Andrzej Lange / PAP

Badani zostali zapytani, czy Polska powinna być dalej członkiem Unii Europejskiej. "Zdecydowanie tak" na to pytanie odpowiedziało 68,6 proc. respondentów. "Raczej tak" odpowiedziało 19,5 proc. uczestników sondażu.

Za wyjściem z UE jest w sumie 7,2 proc. ankietowanych - "zdecydowanie" popiera to 3,8 proc., a "raczej" popiera 3,4 procent.

Zdania w tej sprawie nie ma 4,8 proc. pytanych.

/ RMF FM

Jeżeli chodzi o płeć, poparcie dla pozostania w UE rozkłada się identycznie - "za" jest 88 proc. pytanych kobiet i 88 proc. pytanych mężczyzn. Okazuje się jednak, że to częściej kobiety - 10 proc. - popierają wyjście Polski ze Wspólnoty. Za takim scenariuszem jest natomiast 5 proc. mężczyzn.

Najwięcej - aż 100 proc. - popierających pozostanie naszego kraju w UE jest w grupie osób powyżej 70. roku życia. Kolejną grupą, która bardzo mocno chce, by Polska pozostała w UE, są osoby w wieku od 18. do 29. roku życia - twierdząco na to pytanie odpowiedziało 95 proc. badanych. Najwięcej zwolenników "polexitu" - 14 proc. - jest natomiast wśród osób od 40. do 49. roku życia. Z kolei w grupie osób od 50. do 59. roku życia aż 21 proc. nie ma zdania w tej sprawie.

Ankietowani odpowiadali także na pytanie, czy ich zdaniem wyjście Polski z UE to realny scenariusz. Blisko 30 proc. stwierdziło, że tak - "zdecydowanie tak" odpowiedziało 8,4 proc., a "raczej tak" - 21,3 proc. W taki scenariusz rozwoju wydarzeń nie wierzy 57,2 proc. pytanych. 13,1 proc. nie ma zdania w tej kwestii.

/ RMF FM

Najwięcej badanych, którzy uważają, że Polska może wyjść z UE, to osoby w wieku 40. do 49. lat - tego zdania jest 47 proc. pytanych w tym tej grupie. Za najmniej prawdopodobne uznają taki scenariusz wydarzeń osoby w przedziale wiekowym 30-39 lat - odpowiedzi "tak" udzieliło 10 proc. z nich. W tej grupie też najwięcej osób - 76 proc. - sądzi, że nadal będziemy częścią Wspólnoty.

Za realne wyjście Polski z UE uznaje 30 proc. kobiet i 29 proc. mężczyzn. Za nierealny taki scenariusz uznaje 47 proc. kobiet 69 proc. mężczyzn.

Sondaż przeprowadzono w piątek 10 września, metodą wywiadu telefonicznego, na grupie 1000 osób.