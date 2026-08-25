Czy 30 sierpnia jest niedziela handlowa? Sprawdź, czy zrobisz zakupy tuż przed początkiem roku szkolnego

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Najbliższa niedziela, 30 sierpnia - tuż przed początkiem nowego roku szkolnego - będzie niedzielą handlową. Otwarte będą wszystkie sklepy wielkopowierzchniowe i galerie handlowe. Będzie to ostatnia niedziela handlowa przed grudniem.

Ostatnia niedziela handlowa przed nowym rokiem szkolnym

Już w najbliższą niedzielę, 30 sierpnia wszystkie największe sieci sklepowe, takie jak Biedronka, Lidl, Carrefour, Auchan czy Kaufland, będą otwarte. Zakupy będzie można zrobić także w galeriach handlowych.

Zakupy „last minute” przed pierwszym dzwonkiem

Tegoroczna sierpniowa niedziela handlowa wypada w wyjątkowym momencie. Nowy rok szkolny 2026/2027 rozpoczyna się już we wtorek, 1 września.

To oznacza, że dla rodziców i uczniów będzie to jedna z ostatnich okazji na uzupełnienie szkolnej wyprawki przed pierwszym dzwonkiem.

Warto więc wykorzystać ten weekend na zakupy „last minute” – szczególnie, że kolejna niedziela handlowa nie pojawi się szybko.

Kiedy następna niedziela handlowa?

Miłośnicy niedzielnych zakupów muszą uzbroić się w cierpliwość. Po 30 sierpnia na kolejną niedzielę handlową poczekamy ponad trzy miesiące.

We wrześniu, październiku i listopadzie nie będzie ani jednej niedzieli z otwartymi sklepami. Następna wypada dopiero 6 grudnia, a potem jeszcze 13 i 20 grudnia – tuż przed świętami Bożego Narodzenia.

Do końca 2026 roku pozostają więc cztery niedziele handlowe:

30 sierpnia

6 grudnia,

13 grudnia,

20 grudnia.

Handel w niedziele – co mówi prawo?

Przypomnijmy, że zgodnie z Ustawą z 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni, w większość niedziel sklepy są zamknięte.

Są jednak wyjątki – w niedziele mogą działać m.in. placówki pocztowe (jeśli przychody z tej działalności stanowią co najmniej 40 proc. przychodów ze sprzedaży danej placówki), cukiernie, lodziarnie, stacje paliw, sklepy z prasą czy kawiarnie.

Zakaz nie dotyczy także trzech kolejnych niedziel przed Wigilią Bożego Narodzenia, niedzieli przed Wielkanocą oraz ostatnich niedziel w styczniu, kwietniu, czerwcu i sierpniu.