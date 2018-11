​Tam, gdzie są nasi reprezentanci, tak jak deklarowaliśmy, będziemy chcieli bronić samorządu; nasze zapowiedzi i zobowiązania traktujemy jako kluczowe dla nas w czasie najbliższej kadencji - powiedział lider PO Grzegorz Schetyna podczas konferencji prasowej w Sejmie. Będziemy robić wszystko, żeby ugrupowania opozycyjne mogły współpracować i tworzyć koalicje w sejmikach 10 województw - zapowiedział z kolei lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz.

Schetyna: Tak jak deklarowaliśmy, będziemy bronić samorządu

Tam, gdzie są nasi reprezentanci, tak jak deklarowaliśmy, będziemy chcieli bronić samorządu; nasze zapowiedzi i zobowiązania traktujemy jako kluczowe dla nas w czasie najbliższej kadencji - powiedział lider PO Grzegorz Schetyna podczas piątkowej konferencji prasowej w Sejmie.

Poza Schetyną w konferencji udział wzięli szefowa Nowoczesnej Katarzyna Lubnauer, prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz, a także liderka Inicjatywy Polska Barbara Nowacka, przewodniczący SLD Włodzimierz Czarzasty oraz przewodnicząca Unii Europejskich Demokratów Elżbieta Bińczycka.



Schetyna zwrócił uwagę, że w niedzielę odbędzie się druga tura wyborów samorządowych. Dlatego jesteśmy tutaj w sześć ugrupowań, środowisk, partii politycznych, żeby powiedzieć jak ważne są to wybory. Jak ważna jest mobilizacja i obecność przy urnach wyborczych w niedzielę - mówił szef Platformy.



Schetyna stwierdził ponadto, że "jesteśmy gotowi do tego, aby dzisiaj powiedzieć o intencji współpracy między naszymi ugrupowaniami, tam gdzie mamy swoich przedstawicieli w samorządzie, na wszystkich szczeblach samorządów".



Tam gdzie jesteśmy, gdzie są nasi reprezentanci, będziemy chcieli bronić samorządu. Tak jak deklarowaliśmy, jak mówiliśmy, walczyliśmy o to w kampanii samorządowej, tak te nasze zapowiedzi i zobowiązania traktujemy jako ważne i kluczowe dla nas w czasie tej następnej, najbliższej pięcioletniej kadencji - oświadczył Schetyna.

Kosiniak-Kamysz: Chcemy, żeby koalicja ugrupowań opozycyjnych współpracowała w 10 sejmikach

Będziemy robić wszystko, żeby ugrupowania opozycyjne mogły współpracować i tworzyć koalicje w sejmikach 10 województw - zapowiedział w piątek lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz.



Podczas konferencji prasowej w Sejmie Kosiniak-Kamysz zapowiedział, że Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Polskie Stronnictwo Ludowe, Sojusz Lewicy Demokratycznej i Unia Europejskich Demokratów, wyraziły wolę współpracy w sejmikach wojewódzkich.

Te sześć ugrupowań, to środowiska, które zdobyły kilka milionów głosów w ostatnich wyborach i chcą ze sobą współpracować. To pierwsza deklaracja o chęci współpracy na poziomie sejmików wojewódzkich i tworzenia koalicji, tam gdzie to jest możliwe - podkreślił szef ludowców.



Mówimy o 10 województwach. Będziemy robić wszystko żeby do takiego porozumienia doszło. Dołożymy wszelkich starań żeby ugrupowania, które dziś się spotykają mogły współpracować w 10 sejmikach w Polsce - podkreślił Kosiniak-Kamysz.



Jak dodał, zapowiadane porozumienie dotyczy "Polski samorządowej, opartej o wartości demokratyczne". My mamy ideały, a po drugiej stronie są ideologie, przeciwko którym protestowaliśmy. Te wszystkie ideały składają się na wspólny mianownik Polski samorządowej, zarządzanej z małych ojczyzna a nie z jednej ulicy w Warszawie. To nas odróżnia od tych, którzy chcą zawłaszczyć Polskę regionalną - oświadczył lider PSL.