To już dziś. Syreny zawyją w całej Polsce

O rozpoczęciu i zakończeniu ćwiczeń informować będą alerty RCB.
„Nie trzeba się ewakuować ani podejmować żadnych innych działań” - podkreśliło RCB na platformie X. Podczas ćwiczeń należy zachować spokój - dodano.
Jak rozpoznać alarm i jego odwołanie?
Ogłoszenie alarmu dla ludności cywilnej może odbywać się na kilka sposobów:
- sygnał dźwiękowy – modulowany dźwięk syreny przez 3 minuty,
- zapowiedź słowna – trzykrotnie powtarzany komunikat „Uwaga! Ogłaszam alarm…”,
- żółty trójkąt – umieszczany w miejscach publicznych, na pojazdach służb lub wyświetlany w mediach.
Odwołanie alarmu również będzie sygnalizowane:
- sygnałem dźwiękowym – ciągły dźwięk syreny przez 3 minuty,
- zapowiedzią słowną – trzykrotnie powtarzany komunikat „Uwaga! Odwołuję alarm…”,
- żółtym trójkątem – stosowanym w przestrzeni publicznej i mediach.