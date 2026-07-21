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To już dziś. Syreny zawyją w całej Polsce

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 21 lipca (06:48)

Na terenie całej Polski do godziny 19:00 uruchamiane będą dziś syreny alarmowe. To element ogólnokrajowych ćwiczeń pod kryptonimem „ALARM-2026”, mających na celu sprawdzenie procedur i sprawności systemu ostrzegania ludności cywilnej.

To już dziś. Syreny zawyją w całej Polsce
Zdjęcie ilustracyjne (autor zdjęcia: Ireshetnikov54) /Shutterstock

O rozpoczęciu i zakończeniu ćwiczeń informować będą alerty RCB.

„Nie trzeba się ewakuować ani podejmować żadnych innych działań” - podkreśliło RCB na platformie X. Podczas ćwiczeń należy zachować spokój - dodano.
 

Zobacz wpis na X

Jak rozpoznać alarm i jego odwołanie?

Ogłoszenie alarmu dla ludności cywilnej może odbywać się na kilka sposobów:

  • sygnał dźwiękowy – modulowany dźwięk syreny przez 3 minuty,
  • zapowiedź słowna – trzykrotnie powtarzany komunikat „Uwaga! Ogłaszam alarm…”,
  • żółty trójkąt – umieszczany w miejscach publicznych, na pojazdach służb lub wyświetlany w mediach.

Odwołanie alarmu również będzie sygnalizowane:

  • sygnałem dźwiękowym – ciągły dźwięk syreny przez 3 minuty,
  • zapowiedzią słowną – trzykrotnie powtarzany komunikat „Uwaga! Odwołuję alarm…”,
  • żółtym trójkątem – stosowanym w przestrzeni publicznej i mediach.
Źródło: RMF24/PAP
Tagi: alarm

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