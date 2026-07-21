To już dziś. Syreny zawyją w całej Polsce

RMF24

Na terenie całej Polski do godziny 19:00 uruchamiane będą dziś syreny alarmowe. To element ogólnokrajowych ćwiczeń pod kryptonimem „ALARM-2026”, mających na celu sprawdzenie procedur i sprawności systemu ostrzegania ludności cywilnej.

O rozpoczęciu i zakończeniu ćwiczeń informować będą alerty RCB.

„Nie trzeba się ewakuować ani podejmować żadnych innych działań” - podkreśliło RCB na platformie X. Podczas ćwiczeń należy zachować spokój - dodano.



Jak rozpoznać alarm i jego odwołanie?

Ogłoszenie alarmu dla ludności cywilnej może odbywać się na kilka sposobów:

sygnał dźwiękowy – modulowany dźwięk syreny przez 3 minuty,

zapowiedź słowna – trzykrotnie powtarzany komunikat „Uwaga! Ogłaszam alarm…”,

żółty trójkąt – umieszczany w miejscach publicznych, na pojazdach służb lub wyświetlany w mediach.

Odwołanie alarmu również będzie sygnalizowane: