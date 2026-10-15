Cudzoziemcy muszą mieć więcej w portfelu, jeśli chcą przybyć do Polski. Oto projekt zmian

RMF24

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Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji chce podnieść kwoty, które muszą posiadać cudzoziemcy przyjeżdżający do Polski. Projekt rozporządzenia opublikowano na stronie Rządowego Centrum Legislacji.

Zgodnie z projektem osoba, która planuje pobyt w Polsce trwający maksymalnie cztery dni, powinna mieć co najmniej 1000 zł na pokrycie kosztów utrzymania. Obecnie wymagane minimum wynosi 300 zł.

W przypadku dłuższego pobytu wymagana kwota wzrosłaby z 75 zł do 300 zł za każdy dzień. Środki będzie można wykazać także w równowartości w walucie obcej.

Niższe wymogi dla osób z opłaconym pobytem

Odrębne zasady dotyczą m.in. uczestników wycieczek turystycznych, obozów młodzieżowych i zawodów sportowych. Niższe wymogi obejmą także osoby, które mają opłacony pobyt, przyjeżdżają do placówki leczniczo-sanatoryjnej albo biorą udział w programie pracy wakacyjnej, jeśli nie jest ona głównym celem ich wizyty.

Dla tej grupy minimalna stawka ma wynieść 130 zł za każdy dzień pobytu, jednak nie mniej niż 650 zł. Dotychczas cudzoziemcy musieli wykazać 20 zł dziennie, przy minimum 100 zł.

Resort podkreśla, że podwyższona kwota ma zapewnić pieniądze na wydatki, których nie pokrywa wcześniej opłacony nocleg, wyżywienie czy inna forma zabezpieczenia pobytu.

Wyższy próg dla studentów i naukowców

Zmiana obejmie też osoby przyjeżdżające do Polski na studia, naukę, szkolenia, badania naukowe lub prace rozwojowe. Na pierwsze dwa miesiące planowanego pobytu będą one musiały posiadać 2020 zł. Obecnie jest to 1270 zł.

Jak wskazano w uzasadnieniu, nowa wysokość ma odpowiadać minimalnemu poziomowi dochodów, który w przepisach o pomocy społecznej uznaje się za pozwalający samotnie gospodarującej osobie zaspokoić podstawowe potrzeby.

Autorzy projektu zaznaczyli, że obecne kwoty pozostają bez zmian od 2016 roku. W tym czasie wzrosły ceny towarów i usług, przez co – według MSWiA – dotychczasowe progi straciły realną wartość.

„Projektowana kwota pozostaje zatem na poziomie kwot referencyjnych stosowanych w wielu państwach obszaru Schengen, w szczególności państw członkowskich o podobnym poziomie cen towarów i usług, takich jak Bułgaria, Chorwacja, Litwa czy Estonia” - czytamy w uzasadnieniu.

Projekt zakłada, że nowe przepisy zaczną obowiązywać po 30 dniach od ich ogłoszenia.