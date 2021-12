Droga ekspresowa pomiędzy Lublinem a Rzeszowem to trasa oczekiwana od wielu lat, znacznie usprawni ona ruch, skróci czasy dojazdu i poprawi bezpieczeństwo. Dziś otworzono kolejny 8-kilometrowy odcinek w województwie podkarpackim pomiędzy węzłami Łowisko a Sokołów Małopolski Północ.

Udostępniony do ruchu odcinek drogi ekspresowej S19 Łowisko – Sokołów Małopolski Północ w rejonie miejscowości Kamień / Darek Delmanowicz / PAP

Wcześniej oddano do użytku trzy inne odcinki, tym samym pomiędzy Rzeszowem a granicą z województwem lubelskim brakuje już tylko jednego 11-kilometrowego odcinka nowej ekspresówki - pomiędzy Rudnikiem nad Sanem a miejscowością Zdziary. Ten odcinek oddany ma zostać wiosną przyszłego roku.

Kierowcy na Podkarpaciu mogą już korzystać z niemal 76 km szlaku Via Carpatia, z których ponad 45 zostało oddanych w tym roku.

Także wiosną przyszłego roku oddany zostanie ostatni około 20-kilometrowy odcinek pomiędzy Lublinem a granicą z województwem Podkarpackim - chodzi o odcinek pomiędzy Niedrzwicą a Kraśnikiem. Jeszcze przed wakacjami kierowcy będą mogli korzystać z całej drogi ekspresowej pomiędzy Rzeszowem a Lublinem.

Znacznie skróci to czas dojazdu m.in. z Rzeszowa do Warszawy - do około 3 godzin.

Będzie także modernizacja i rozbudowa innego odcinka S19 pomiędzy Rzeszowem a Sokołowem Małopolskim, to starszy odcinek tej drogi ekspresowej, wybudowany w formie 2 plus 1, tam droga ma zyskać po dwa pasy ruchu w każdym kierunku. Decyzja środowiskowa powinna zostać wydana na początku 2022 roku.

Jeśli chodzi o S19 z Rzeszowa do granicy ze Słowacją w Barwinku, to w realizacji są już trzy odcinki, kilka nadal jest przygotowywanych. Tą częścią Via Carpatia kierowcy powinni przejechać w 2026 roku.

Via Carpatia

Droga ekspresowa S19 będzie częścią międzynarodowego szlaku Via Carpatia, łączącego Europę Północną i Południową. Trasa ma przebiegać z Kłajpedy i Kowna na Litwie przez Białystok, Lublin, Rzeszów i słowackie Koszyce do Debreczyna na Węgrzech, a dalej do Rumunii, Bułgarii i Grecji. Szlak ma docierać m.in. do rumuńskiego portu w Konstancy nad Morzem Czarnym oraz greckich Salonik nad Morzem Egejskim.

W Polsce trasa ta będzie miała ponad 700 km długości i będzie przebiegać przez województwa podlaskie, mazowieckie, lubelskie i podkarpackie.