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Towarzyszy nam od urodzenia, podajemy go w urzędach, bankach i u lekarza. Choć niemal każdy z nas zna swój numer PESEL na pamięć, mało kto wie, co tak naprawdę oznaczają poszczególne cyfry. Ten jedenastocyfrowy kod kryje w sobie precyzyjne informacje o dacie Twojego urodzenia oraz płci. Zobacz, jak urzędnicy kodują te dane i w jaki sposób system sprawdza, czy Twój PESEL nie jest sfałszowany.

Numer PESEL – co zawiera i jak jest nadawany? (foto: ARKADIUSZ ZIOLEK/East News/Shutterstock)

Numer PESEL – co zawiera i jak jest nadawany? (foto: ARKADIUSZ ZIOLEK/East News/Shutterstock) / East News

Czym jest numer PESEL?

Numer PESEL jest indywidualnym, jedenastocyfrowym kodem numerycznym, który służy do jednoznacznej identyfikacji osoby fizycznej. Skrót PESEL pochodzi od nazwy Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności. Numer ten nadawany jest każdemu obywatelowi, którego dane gromadzone są w tym rejestrze.

PESEL jest niezbędny w codziennym funkcjonowaniu – wykorzystywany jest m.in. podczas rejestracji w urzędach, korzystania z opieki zdrowotnej czy zawierania umów. Co ważne, numer PESEL nie zawiera informacji o obywatelstwie ani o rodzicach osoby, której został nadany.

Struktura numeru PESEL

Numer PESEL składa się z jedenastu cyfr, z których każda ma ściśle określone znaczenie. Układ cyfr przedstawia się następująco: RRMMDDPPPPK.

RR – dwie ostatnie cyfry roku urodzenia,

– dwie ostatnie cyfry roku urodzenia, MM – miesiąc urodzenia (z zakodowanym stuleciem),

– miesiąc urodzenia (z zakodowanym stuleciem), DD – dzień urodzenia,

– dzień urodzenia, PPPP – czterocyfrowy numer porządkowy, przy czym ostatnia cyfra oznacza płeć,

– czterocyfrowy numer porządkowy, przy czym ostatnia cyfra oznacza płeć, K – cyfra kontrolna.

Dzięki takiej konstrukcji numer PESEL zawiera podstawowe dane identyfikacyjne, które pozwalają na szybkie ustalenie daty urodzenia i płci danej osoby.

Warto wiedzieć, że sposób zapisu miesiąca zależy od stulecia, w którym dana osoba się urodziła:

Osoby urodzone w latach 1900-1999: do liczby oznaczającej miesiąc dodaje się 0,

Osoby urodzone w latach 2000-2099: do liczby oznaczającej miesiąc dodaje się 20.

Przykładowo, osoba urodzona w styczniu 2001 roku będzie miała w numerze PESEL zapisane „0121” – „01” jako rok i „21” jako miesiąc.

Kolejne cztery cyfry, od siódmej do dziesiątej, stanowią numer porządkowy osoby urodzonej danego dnia. Wśród nich istotna jest ostatnia cyfra tego ciągu, która wskazuje płeć:

Cyfra parzysta (0, 2, 4, 6, 8) oznacza kobietę,

Cyfra nieparzysta (1, 3, 5, 7, 9) oznacza mężczyznę.

Dzięki temu, patrząc na numer PESEL, można w łatwy sposób rozpoznać płeć osoby, której numer został nadany.

Ostatnia, jedenasta cyfra numeru PESEL to tak zwana cyfra kontrolna. Jej głównym zadaniem jest umożliwienie sprawdzenia poprawności całego numeru. Jest ona wyliczana na podstawie algorytmu matematycznego, który analizuje wcześniejsze cyfry. Dzięki temu możliwa jest szybka elektroniczna weryfikacja, czy dany numer PESEL został nadany prawidłowo i nie zawiera błędów.

Jak przebiega nadanie numeru PESEL?

Numer PESEL jest nadawany automatycznie przez odpowiednie organy państwowe. W przypadku nowo narodzonych dzieci numer ten jest generowany podczas rejestracji w urzędzie stanu cywilnego. Osoby, które przybywają do Polski na stałe lub czasowo również otrzymują numer PESEL, jeśli zachodzi taka potrzeba – na przykład w celu korzystania z usług publicznych lub uzyskania uprawnień do pracy.

Numer PESEL to nieodłączny element codzienności każdego mieszkańca Polski. Umożliwia załatwianie spraw urzędowych, korzystanie z opieki zdrowotnej, zawieranie umów czy rozliczanie podatków. Dzięki swojej konstrukcji stanowi szybkie i wygodne narzędzie identyfikacyjne, a także minimalizuje ryzyko pomyłek w danych osobowych.