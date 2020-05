Ciechanowski Ośrodek Edukacji Kulturalnej (COEK) STUDIO odwołał odbywający się w tym mieście od końca kwietnia cykl "Koncertowanie pod blokami". Powodem jest nieprzestrzeganie bezpiecznej odległości wśród publiczności w trakcie ostatniej edycji wydarzenia - 2 maja. Okoliczności wyjaśnia policja.

Ciechanowski Ośrodek Edukacji Kulturalnej (COEK) STUDIO, który wraz z tamtejszym Urzędem Miasta był organizatorem odbywających się od końca kwietnia imprez z cyklu "Koncertowanie pod blokami", odwołał w niedzielę pozostałe tego typu wydarzenia, planowane wcześniej do 6 maja. Jako powód, podano nieprzestrzeganie bezpiecznej odległości wśród publiczności w trakcie ostatniej edycji wydarzenia, która odbyła się 2 maja.

Odpowiadając na pytania PAP, dotyczące cyklu "Koncertowanie pod blokami" oraz informacji o nieprzestrzeganiu bezpiecznej odległości wśród publiczności, sierż. szt. Aneta Janowska z Komendy Powiatowej Policji w Ciechanowie poinformowała, że "jednostka ta prowadzi czynności wyjaśniające w tej sprawie".



Kilkaset osób pod sceną w czasie koncertu?

Wcześniej portal TVP Info podał, że na opublikowanych w internecie nagraniach widać, jak kilkaset osób gromadzi się pod sceną w czasie jednego z ciechanowskich koncertów. Jak podkreślono w informacji, w niedzielę wiceminister sprawiedliwości Maciej Wąsik poinformował w mediach społecznościowych o tym, że prokuratura i policja prowadzą wspólnie czynności w sprawie narażenia na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia mieszkańców Ciechanowa.



Dyrektor COEK: To sprzeczne z pierwotnym zamysłem inicjatywy

W oświadczeniu, opublikowanym również w niedzielę na jednym z portali społecznościowych, dyrektor COEK Jolanta Grudzińska, oznajmiła, że pozostałe wydarzenia planowane do 6 maja w ramach cyklu "Koncertowanie pod blokami" nie odbędą się. W związku z tym, że w czasie wczorajszego wydarzenia, tj. występu Kasi Kowalskiej na zielonej przestrzeni pomiędzy blokami przebywało ok. 100-150 osób, nie możemy kontynuować dalej następnych występów, gdyż jest to sprzeczne z pierwotnym zamysłem inicjatywy - podkreśliła m.in. szefowa COEK.



Grudzińska wyjaśniła, że formuła "Koncertowania pod blokami" od początku była jasna - "publiczność mieli stanowić mieszkańcy słuchający muzyki z okien, balkonów oraz internauci dzięki transmisji online". Zaznaczyła, odnosząc się do pomysłu ciechanowskich koncertów podczas epidemii koronawirusa, że "priorytetem w tym ciężkim czasie było wsparcie mieszkańców z zachowaniem maksimum bezpieczeństwa".



Z ostatnich komentarzy i wrzawy medialnej wynika, że kultura została niestety wciągnięta w politykę - oceniła Grudzińska. Podziękowała jednocześnie wszystkim osobom, które wsparły i wspierają inicjatywę "Koncertowania pod blokami".



Urząd Miasta Ciechanowa informując pod koniec kwietnia o cyklu tych wydarzeń muzycznych apelował do mieszkańców miasta "o wysłuchanie koncertów z okien lub balkonów mieszkań". W przypadku obecności na terenie lub w pobliżu miejsca odbywania się koncertów należy zachować od siebie bezpieczną odległość 1,5 metra, zakryć usta i nos oraz przestrzegać zasad sanitarnych - podkreślono wówczas m.in. w komunikacie. Informowano przy tym, że nad bezpieczeństwem w trakcie koncertów czuwała będzie Straż Miejska oraz policja, natomiast same wydarzenia będą transmitowane w internecie.