CBŚP zabezpieczyło około 150 kilogramów środków chemicznych, z czego po przeprowadzeniu badań pierwszych 50 kg zabezpieczonej substancji okazało się, że jest to 3-CMC czyli klofedron. W trakcie działań zatrzymano 4 podejrzanych, zlikwidowano laboratorium narkotyków syntetycznych oraz przejęto m.in. 7 jednostek broni palnej oraz kuszę.

CBŚP zlikwidowało laboratorium, gdzie produkowane były narkotyki / CBŚP /

Policjanci z Zarządu w Katowicach Centralnego Biura Śledczego Policji wpadli na trop zorganizowanej grupy przestępczej, której członkowie zajmowali się wytwarzaniem i wprowadzaniem do obrotu narkotyków. Funkcjonariusze uderzyli niemal jednocześnie w kilku miejscach na terenie województwa śląskiego.



Na wynajętej posesji na terenie powiatu zawierciańskiego zlikwidowali laboratorium narkotyków syntetycznych. W stodole i w przylegającym do niej budynku gospodarczym znajdowała się kompletna linia produkcyjna substancji psychotropowej 3-CMC (klofedron) oraz kilkadziesiąt kilogramów substancji chemicznych stanowiących prekursor tego narkotyku, a także skrystalizowane lub zbrylone substancje chemiczne.



Zlikwidowane laboratorium klofedronu Policja /

W garażu na jednej z posesji powiatu lublinieckiego funkcjonariusze znaleźli kolejne przedmioty mogące służyć do produkcji narkotyków, zabezpieczono także pojemniki z substancjami chemicznymi. Następne środki chemiczne, a także narkotyki zostały zabezpieczone w innej miejscowości tego powiatu. Tam oprócz substancji sypkich, zbrylonych czy skrystalizowanych przejęto także marihuanę, urządzenia laboratoryjne mogące służyć do wytwarzania oraz konfekcjonowania narkotyków, a nawet sztucer i naboje. W kolejnej miejscowości także na terenie powiatu lublinieckiego funkcjonariusze przejęli sześć jednostek broni palnej, a także amunicję, kuszę z bełtami oraz urządzenia i narzędzia służące do jej przerabiania.



W trakcie akcji policjanci CBŚP zabezpieczyli łącznie około 150 kilogramów środków chemicznych. Wszystkie zabezpieczone substancje są poddawane dokładnej analizie laboratoryjnej. Po przeprowadzeniu badań pierwszych 50 kg zabezpieczonej substancji okazało się, że jest to 3-CMC czyli klofedron.



Podczas działań funkcjonariusze zatrzymali czterech mężczyzn, którym w Prokuraturze Rejonowej w Lublińcu przedstawiono zarzuty dotyczące odpowiednio produkcji znacznych ilości narkotyków lub posiadania broni palnej bez wymaganych zezwoleń.



Na wniosek prokuratora Sąd Rejonowy w Lublińcu zastosował wobec jednego podejrzanego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.