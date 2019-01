Prokuratura Okręgowa w Tarnobrzegu postawiła zarzuty sześciu osobom zatrzymanym w poniedziałek przez CBA. Zarzuty usłyszeli m.in. b. rzecznik MON Bartłomiej M. oraz b. poseł PiS Mariusz Antoni K. Do sądu trafiły już wnioski o areszt dla b. członka zarządu PGZ i dwóch b. dyrektorów w tej firmie.

Bartłomiej M. oraz Antoni K. zostali doprowadzeni do prokuratury / Darek Delmanowicz / PAP

O postawieniu zarzutów poinformowano we wtorkowym komunikacie prokuratury przekazanym mediom. Zarzuty dotyczą niegospodarności w spółce PGZ.



W poniedziałek rano CBA zatrzymało w Warszawie sześć osób. Wśród zatrzymanych są: były szef gabinetu politycznego MON, b. rzecznik MON Bartłomiej M., były członek zarządu spółki PGZ S.A. Radosław O., były parlamentarzysta Mariusz Antoni K. Są też dwaj byli dyrektorzy PGZ oraz były pracownik Ministerstwa Obrony Narodowej.



Jeszcze w poniedziałek w prokuraturze w Tarnobrzegu przeprowadzono czynności z trzema z tych sześciu osób. We wtorek przed południem rozpoczęło się przesłuchanie czwartej, a po południu na przesłuchanie dowiezieni zostali b. rzecznik MON Bartłomiej M. oraz b. poseł PiS Mariusz Antoni K.



Rzecznik Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu sędzia Marek Nowak poinformował we wtorek po południu, że do sądu trafiły już wnioski o trzymiesięczny areszt dla b. członka zarządu PGZ Radosława O., b. dyrektora marketingu PGZ Roberta K. oraz b. dyrektora wykonawczego tej firmy Robert Sz.



Śledztwo w tej sprawie było prowadzone od grudnia 2017 roku. Dotyczy wyrządzenia szkody majątkowej PGZ przy zawieraniu fikcyjnych umów szkoleniowych i organizacji targów przemysłu obronnego.

Były rzecznik MON Bartłomiej M. doprowadzony do prokuratury, gdzie usłyszał zarzuty Krzysztof Kot /RMF FM

Były poseł PiS Mariusz Antoni K. doprowadzony do prokuratury, gdzie usłyszał zarzuty Krzysztof Kot /RMF FM

Wydatki na szkolenia i reklamę w PGZ

Przypadek Polskiej Grupy Zbrojeniowej, którym zajmiemy się szczegółowo, jest tylko jednym z wielu, ale świetnie pokazuje, jak wokół jednej z największych państwowych spółek stworzono układ biznesowo-towarzyski służący wysysaniu publicznych pieniędzy za pomocą pozornych umów, fikcyjnych szkoleń, zawyżanych faktur. Oplatająca holding sieć sięgała poziomu zarządu PGZ oraz gabinetu politycznego MON. To tylko jeden z wielu obszarów funkcjonowania Grupy, który obecnie bada Centralne Biuro Antykorupcyjne - podkreślono w "Sieci".



Dziennikarze tygodnika opisali m.in. sprawę niejasnych wydatków na szkolenia i reklamę w PGZ, w którą miał być zamieszany b. rzecznik MON Bartłomiej M. i jego znajomi.



B. rzecznik MON zdementował wówczas doniesienia tygodnika i podkreślił, że CBA oczyściło go od wszelkich zarzutów karnych w tej sprawie. Jego zdaniem, autorzy artykułu dopuścili się manipulacji. Autorzy napisali wobec mnie paszkwil, który oprawili wyłącznie moim wizerunkiem (...) Stosując odpowiednią formę stylistyczną dopuścili się manipulacji, mającej na celu nieprawdziwe przypisanie wszystkich zarzutów mnie - wskazał.



B. rzecznik MON zwrócił też uwagę, że PGZ była osobną instytucją w stosunku do resortu obrony, w którym pełnił funkcję rzecznika i szefa gabinetu politycznego ministra. Podkreślił, że w kwestii poruszanej przez tygodnik reprezentował resort i nie miał wglądu w dokumentację ani przebieg wydarzeń organizowanych przez PGZ.



Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ) to lider polskiego przemysłu i jeden z największych koncernów obronnych w Europie. Skupia ponad 60 spółek (branże: obronna, stoczniowa, nowych technologii), osiągając roczne przychody na poziomie 5 mld zł.