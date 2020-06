Żądamy przeprosin dla milionów Polaków od prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego - powiedział lider PO Borys Budka, który w Oświęcimiu odniósł się m.in. do słów prezesa PiS w Sejmie o "chamskiej hołocie" pod adresem opozycji.

Przewodniczący Platformy Obywatelskiej Borys Budka / Radek Pietruszka / PAP

" Mieliśmy gest posłanki Lichockiej i wszyscy go widzieli, a od wczoraj mamy sformułowanie Jarosława Kaczyńskiego. I w tym miejscu chcę jasno powiedzieć: żądamy przeprosin, żądamy przeprosin dla milionów Polaków, w stosunku do których wyraził swoje słowa pan Jarosław Kaczyński. To powinno być prostu słowo ‘przepraszam’, bo mamy tego dość" - powiedział Budka. Przypomniał, że prezes PiS podczas czwartkowej debaty w Sejmie użył słów "chamska hołota" pod adresem opozycji.

"Wczoraj w Sejmie pan Jarosław Kaczyński po raz kolejny pokazał swój prawdziwy stosunek do takich ludzi jak Sebastian (Kościelnik), do rodziców Igora Stachowiaka, do ludzi, którzy ośmielili się przeciwstawić się tej władzy" - dodał lider PO.



Borys Budka i kandydat KO na prezydenta Rafał Trzaskowski w Oświęcimiu spotkali się z Sebastianem Kościelnikiem, którego auto uczestniczyło trzy lata temu w wypadku limuzyny ówczesnej premier Beaty Szydło . Odprowadzili go do sądu na kolejną rozprawę.

W czwartek podczas debaty w Sejmie szef PO Borys Budka zwrócił się do ministrów i polityków PiS, w tym prezesa Jarosława Kaczyńskiego, którzy rozmawiali przy ławach rządowych, aby usiedli. "To nie jest pana folwark panie prezesie" - mówił Budka do Kaczyńskiego. Wicepremier Piotr Gliński odparł, że wotum nieufności, to "hucpa i skandal". Po chwili Jarosław Kaczyński powiedział pod adresem posłów opozycji, że "takiej hołoty chamskiej to jeszcze nikt nie widział".

Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Awantura podczas debaty o wotum dla Szumowskiego

Nowacka powiedziała, że "ma wrażenie, iż pan poseł Kaczyński nazwał nas hołotą". Budka napisał na Twitterze, że w czasie wystąpienia posłanki Nowackiej "Kaczyński nazywa posłów opozycji chamską hołotą". "Prawdziwa twarz PiS. Buta i arogancja" - napisał szef PO.

Emilewicz: Jest akcja, jest reakcja

Jest akcja, jest reakcja. Pokrzykiwania w Sejmie to ostatnio powszechna praktyka - podkreśliła wicepremier, minister rozwoju Jadwiga Emilewicz odnosząc się do czwartkowych wydarzeń w Sejmie. Jednocześnie dodała, że

nie słyszała co dokładnie powiedział wówczas do opozycji prezes PiS Jarosław Kaczyński.





Wicepremier Emilewicz, która stała obok prezesa PiS, kiedy ten zwracał się do opozycji, była pytana w TVN24 o to, jakie słowa padły w kierunku opozycji.



"Usłyszałam najpierw pokrzykiwania z trybuny sejmowej, na którą wtargnął Borys Budka, krzycząc coś do nas wszystkich, kiedy nikogo nie obrażając po prostu rozmawialiśmy ze sobą. To były pierwsze głosy, które słyszałam: ‘skandal, dlaczego rozmawiamy’. Te głosy słyszałam przede wszystkim. No jest akcja, jest reakcja. Pokrzykiwania w Sejmie to ostatnio powszechna praktyka" - powiedziała w TVN24 Emilewicz.



Wicepremier dopytywana była, czy prezes Kaczyński krzyknął do opozycji - tak, jak ona twierdzi - "hołota".

"Ja nie słyszałam, ponieważ zaczęło głośniej mówić kilku ministrów i towarzyszących mi w tej rozmowie. Więc nie wiem, co dokładnie powiedział pan prezes. Przede wszystkim rozmawialiśmy. Rozmawialiśmy z Łukaszem Szumowskim o tym, co będzie za chwileczkę mówił z trybuny sejmowej. I na tym się koncentrowaliśmy" - zaznaczyła Emilewicz. Jej zdaniem, "powinniśmy nieco uspokoić poziom dyskusji i temperatury tej dyskusji na mównicy i wokół mównicy sejmowej".





Wideo youtube

Słowa o "chamskiej hołocie" padają w trzeciej minucie nagrania.