"Wychodzę z bardzo prostego założenia, że należy otaczać się ludźmi, którzy są lepsi od siebie, w tym, co robią. Dobry lider jest liderem właśnie dlatego, że potrafi wykorzystać potencjał ludzi lepszych od siebie w swoich dziedzinach” – mówił w Katowicach kandydat na nowego szefa Platformy Obywatelskiej – Borys Budka. "Nasi samorządowcy, prezydenci, burmistrzowie pokazują, że aby zdobywać poparcie, trzeba wychodzić ponad ustalone schematy, trzeba wychodzić i być wśród ludzi, trzeba umieć rozwiązywać te codzienne problemy. Ja jestem wielkim orędownikiem takiej Platformy samorządowej” - zapewnił.

W Katowicach Borys Budka mówił, że to ważne, aby budując drużynę, pamiętać o tych, którzy na co dzień pokazują, jak wygląda dobra organizacja. Wyraził przy tym wdzięczność wspierającym go samorządowcom z wszystkich subregionów woj. śląskiego.



Platforma, która powstawała prawie 19 lat temu, opierała swoje funkcjonowanie i swoje wartości na ludziach samorządu; na tym, by Polska była państwem zdecentralizowanym, z bardzo dużą władzą samorządów - bez względu na legitymację partyjną, bez względu na to, kto z jakiego obozu politycznego się wywodzi - przekonywał kandydat na nowego szefa PO. Jesteśmy w tym autentyczni, zdecentralizowaliśmy Polskę, przekazywaliśmy kompetencje - dodał.



Budka mówił, że samorząd czekają wyzwania związane m.in. z finansowaniem czy kompetencjami. O tym wszystkim rozmawiamy również w parlamencie, ale najważniejsze, byśmy Platformę budowali od dołu, budowali na sprawdzonych ludziach, którzy codzienną ciężką pracą pokazują, jak osiągać sukces - uznał. Zadeklarował, że jednym z filarów "nowej Platformy Obywatelskiej - skutecznej i profesjonalnej", będą ludzie samorządu. Jako kandydat na przewodniczącego obiecuję powrót do dobrych relacji wewnętrznych, do dobrych rozmów, wysłuchiwania i brania pod uwagę postulatów samorządowców" - zaznaczył Budka.