Rocznica powstania w getcie warszawskim jest wołaniem o miłość bliźniego, o szacunek i uznanie godności każdego człowieka. W świetle Ewangelii wszelki przejaw nienawiści i agresji, w tym antysemityzm, jest grzechem – podkreśla przewodniczący Komitetu Episkopatu ds. Dialogu z Judaizmem, bp Rafał Markowski. Zaznacza, że powstańcy z getta są symbolem walki o wolność.

Mural z wizerunkiem dziewięciu żydowskich kobiet przy stacji metra Centrum w Warszawie, / Paweł Supernak / PAP

W poniedziałek, 19 kwietnia, przypada 78. rocznica wybuchu powstania w getcie warszawskim utworzonym przez niemieckich nazistów okupujących Polskę. Biskup Markowski przypomniał, że stolica Polski to miasto dwóch powstań w czasie II wojny światowej. W 1943 roku było powstanie w getcie warszawskim, a rok później powstanie warszawskie.

Przewodniczący Komitetu Episkopatu ds. Dialogu z Judaizmem dodał, że powstanie w getcie warszawskim było heroiczną próbą przeciwstawienia się "demonicznemu planowi zagłady całego narodu żydowskiego". Niemieccy okupanci rozpoczęli mordowanie mieszkańców getta warszawskiego dwa dni przed najważniejszym świętem żydowskim - Paschą, a symbolicznym zakończeniem zagłady Żydów w stolicy było zburzenie Wielkiej Synagogi na Tłomackiem - podkreślił.

Bp Markowski ocenił, że powstańcy z getta warszawskiego wykazali się bohaterstwem, ogromną wolą życia i hartem ducha. Są oni symbolem walki o wolność. Poruszająco wyraża to jedno z haseł powstańczych: "Jeżeli przetrwać - to tylko jako wolni ludzie, a jeżeli to jest niemożliwe, to jako wolni ludzie zginąć. W walce zwyciężymy śmierć". Dziś wspominamy naszych braci i siostry, którzy ginęli w getcie we wstrząsających okolicznościach. Wspominamy wszystkich wywiezionych do obozów zagłady, do komór gazowych w Treblince, Majdanku i do innych miejsc - napisał.

Przypomniał także, że przy Murze - Pomniku Umschlagplatz przy ulicy Stawki w Warszawie kwitną piękne żonkile - symbol pamięci o tamtych tragicznych wydarzeniach oraz o bohaterskich ludziach, którzy stracili życie w obronie swej godności i wolności. Dziękuję wszystkim, którzy włączają się w akcję Żonkile, aby upamiętnić bohaterów powstania w getcie warszawskim. W ten sposób podkreślamy także znaczenie wspólnoty i solidarności, potrzebę dialogu ponad podziałami - zgodnie z hasłem, które towarzyszy tej akcji: Łączy nas pamięć.

Przewodniczący Komitetu Episkopatu ds. Dialogu z Judaizmem przypomniał również słowa św. Jana Pawła II, który mówił w marcu 2000 r. w Yad Vashem w Jerozolimie: "Kościół odrzuca rasizm w jakiejkolwiek formie jako przekreślenie obrazu Stwórcy wpisanego w każdą ludzką istotę". Natomiast w Warszawie Papież Polak przypomniał nam o wspólnocie dziejów naszej Ojczyzny, tworzonych przez każdego jej syna i każdą córkę od tysiąca lat. Podkreślił: "To wszystko; i dzieje ludów, które żyły wraz z nami i wśród nas, jak choćby ci, których setki tysięcy zginęły w murach warszawskiego getta (...) ogarniam myślą i sercem i włączam w tę jedną jedyną Najświętszą Ofiarę Chrystusa na Placu Zwycięstwa" - dodał bp Markowski.