Policja wyjaśnia okoliczności tragicznego wypadku, do którego doszło we wtorek wczesnym popołudniem w miejscowości Siedliszcze na Lubelszczyźnie. W wypadku zginął 19-letni chłopak, trójka jego pasażerów została ranna. Według portalu dziennikwschodni.pl, cała czwórka to tegoroczni maturzyści. Tego dnia zdawali maturę z matematyki.

