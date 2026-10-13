„Błąd tego rządu”. Marszałek Sejmu przyznaje się do odpowiedzialności

RMF24

Podczas uroczystości wręczenia nagród Głównego Inspektora Pracy im. Haliny Krahelskiej, marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty otwarcie przyznał, że rządowi nie udało się zlikwidować umów śmieciowych. Wskazał, że to poważny błąd, za który obecna władza bierze odpowiedzialność. Jednocześnie podkreślił, że reforma Państwowej Inspekcji Pracy przynosi wymierne efekty w przekształcaniu umów cywilnoprawnych w etaty.

We wtorek w Sali Kolumnowej Sejmu odbyła się uroczystość wręczenia prestiżowych nagród GIP im. Haliny Krahelskiej. W wydarzeniu udział wzięli m.in. główny inspektor pracy Janusz Krasoń, wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Sebastian Gajewski oraz prezes ZUS Liwiusz Laska. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął marszałek Sejmu.

Reforma PIP

Włodzimierz Czarzasty, odnosząc się do reformy Państwowej Inspekcji Pracy, podziękował pracownikom za działania na rzecz zmiany nieprawidłowo zawartych umów cywilnoprawnych na umowy o pracę.

Nie udało się zlikwidować śmieciówek, co uważam za błąd tego rządu, który również jako Lewica, czyli formacja, którą ja reprezentuję, bierzemy za to odpowiedzialność. Jak się nie dało tak, to trzeba w sposób inny ludziom, którzy są na śmieciówkach pomóc – podkreślił marszałek Sejmu.

Dodał również, że zmiany w tym zakresie są przeprowadzane „sprawnie i rozsądnie”.

Nagrody za walkę o prawa pracowników

Nagrody GIP im. Haliny Krahelskiej przyznawane są za wybitne osiągnięcia w dziedzinie nadzoru i kontroli przestrzegania prawa pracy, prewencji zagrożeń zawodowych, wynalazczości, projektowania bezpiecznych technik i technologii, a także popularyzacji ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i prawa pracy. Wśród tegorocznych laureatów znaleźli się m.in. prezes Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Małgorzata Lorek, przewodniczący Federacji Związków Zawodowych Kolejarzy Jan Przywoźny oraz Komendant Główny Ochotniczych Hufców Pracy Jerzy Budzyn.

Główny Inspektor Pracy Janusz Krasoń, zwracając się do laureatów, podkreślił, że w swojej pracy stawiają człowieka na pierwszym miejscu. Przecież nie żyjemy po to, żeby pracować, ale pracujemy po to, aby żyć – zaznaczył Krasoń, wskazując na fundamentalne wartości, jakie powinny przyświecać każdej działalności zawodowej.

Halina Krahelska to jedna z najważniejszych postaci w historii polskiej inspekcji pracy. Przez lata działała na rzecz poprawy warunków pracy robotników, kobiet i młodocianych pracowników. Jej dorobek i przemyślenia dotyczące organizacji inspekcji pracy pozostają aktualne do dziś.