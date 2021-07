Biedronka dzięki umowie z Pocztą Polską otworzyła w ostatnią niedzielę kilkadziesiąt sklepów w kraju. Interwencję w tej sprawie zapowiada poseł Prawa i Sprawiedliwości.

Logo Biedronki / Leszek Szymański / PAP

Biedronka (Jeronimo Martins Polska) we współpracy z Pocztą Polską otworzyła w niehandlową niedzielę supermarkety w kilkudziesięciu miejscach w całej Polsce. Można było w nich odbierać paczki bezpośrednio od pracowników sklepu, ale także zrobić zakupy. Jak informują Wirtualne Media, takie działanie zaskoczyło polityków PiS.

Nie rozumiem działań Poczty Polskiej. W tej sprawie wystąpię z zapytaniem do prezesa Poczty Polskiej, ponieważ to moim zdaniem omijanie przepisów ustawy i szukanie luki w prawie. Nie wszystko przystoi spółce państwowej. Poczta Polska jest spółką Skarbu Państwa. Będę chciał wyjaśnić te działania - mówi w rozmowie z wirtualnemedia.pl poseł PiS Jan Mosiński.

Business Insider podaje, że Poczta Polska tłumaczy, że powody współpracy z Biedronką są czysto biznesowe i chodzi o zwiększenie liczby punktów odbioru paczek. "Naszym celem strategicznym jest pozycja lidera na rynku kurierskim, który rozwija się dzięki handlowi internetowemu. Zależy nam na zapewnieniu klientom e-sklepów dogodnych form odbioru zakupów, dzięki współpracy z dużymi i znanymi sieciami handlowymi, do których bez wątpienia należą markety Biedronka" - wskazano w komunikacie od wiceprezesa Poczty Polskiej Andrzeja Bodzionego.

Rząd zamierza jednak zaostrzyć przepisy dotyczące zakazu handlu w niedzielę. Rzecznik rządu Piotr Müller zapowiedział działania w tym kierunku.

Poseł PiS Janusz Śniadek informował na łamach "Dziennika Gazety Prawnej", że ma gotowy projekt nowelizacji ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta, którego celem byłoby uszczelnienie zakazu. Obecnie bowiem jest tak, że niektóre sieci handlowe, dzięki umowie z Pocztą Polską, omijają zakaz handlu w niedziele, ponieważ funkcjonują jako "placówki pocztowe", gdzie klienci mogą odbierać przesyłki.



Według "DGP" projektowana przez Śniadka zmiana zakłada, że sklep będzie mógł prowadzić działalność w niedziele niehandlowe jako placówka pocztowa, pod warunkiem, że ten rodzaj działalności będzie dla niej dominujący.



Choć Śniadek zapowiadał, że projekt trafi do Sejmu na początku lipca, to z informacji na stronach sejmowych wynika, że nie został jeszcze złożony.



Na 27 lipca został wyznaczony termin ogłoszenia przez Trybunał Konstytucyjny orzeczenia w sprawie przepisów wprowadzających co do zasady zakaz handlu w niedziele. Wniosek w tej sprawie w TK złożyła jeszcze w 2018 r. Konfederacja Lewiatan.