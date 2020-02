Policjanci z Opoczna zatrzymali do kontroli drogowej 38-latka. Mężczyzna nie posiadał prawa jazdy, nie przeszkodziło mu to jednak w prowadzeniu auta. Co więcej holował samochód innego kierowcy. Jak się okazało - kierujący holowanym oplem był pijany i miał sądowy zakaz prowadzenia pojazdów.

