"Kongregacja ds. Duchowieństwa zarządziła wizytację apostolską w wyższym seminarium duchownym diecezji kaliskiej" – poinformował nuncjusz apostolski w Polsce, arcybiskup Salvatore Pennacchio. Jak wyjaśnił, obowiązki wizytatora powierzono arcybiskupowi Stanisławowi Gądeckiemu.

Biskup Edward Janiak (zdj. arch.) / \Tytus Żmijewski / PAP

Magazyn "Więź" podał kilka dni temu, że w lutym 2018 r. do nuncjatury trafiła obszerna skarga na działania biskupa Edwarda Janiaka. "Rektor kaliskiego seminarium duchownego postawił biskupowi zarzuty tolerowania wśród księży wykorzystywania seksualnego osób małoletnich i aktywnego homoseksualizmu" - czytamy w artykule.



To, co tam (w diecezji kaliskiej - przyp. red.) się działo, to jest klasyczny przykład działania lawendowej mafii w Kościele - mówił w Porannej rozmowie w RMF FM biskup Mirosław Milewski - biskup pomocniczy diecezji płockiej - odnosząc się do ujawnionych przez "Wieź" działań biskupa Edwarda Janiaka. Homoseksualiści kryją homoseksualistów, tuszują afery i udają, że nic się nie dzieje. Żyją w innym świecie - nie jest to świat Kościoła - dodał.

Administratorem apostolskim sede plena w diecezji kaliskiej od nominacji 25 czerwca br. jest abp Grzegorz Ryś. Przejął on rządy w diecezji kaliskiej, ale "nominalnie biskupem kaliskim nadal pozostaje bp Edward Janiak". Wyjaśniono, że abp Grzegorz Ryś jako administrator diecezji kaliskiej otrzymał w niej "uprawnienia biskupa diecezjalnego".



Biskup Edward Janiak otrzymał polecenie przebywania poza diecezją kaliską na czas prowadzenia dochodzenia w sprawie zaniedbań.

Afera wybuchła po "Zabawie w chowanego"

od połowy maja w Watykanie toczy się postępowanie w sprawie biskupa Edwarda Janiaka. Miał on ukrywać przypadki molestowania seksualnego przez księdza pracującego w diecezji kaliskiej.

Afera wokół biskupa wybuchła po filmie braci Sekielskich "Zabawa w chowanego". W nim dziennikarze przedstawili sprawę księdza Arkadiusza H., który przez lata miał molestować seksualnie chłopców.

W dokumencie zostały pokazane też zaniedbania ze strony ordynariusza diecezji. W związku z tym prymas Polski abp Wojciech Polak skierował do Watykanu wniosek o przeprowadzenie dochodzenia w tej sprawie.

W ostatnich dniach "Gazeta Wyborcza" informowała, że tuż po premierze filmu bp Edward Janiak trafił do szpitala z podejrzeniem udaru. Okazało się, że hierarcha był kompletnie pijany.