Zjednoczona Prawica do końca tygodnia przedstawi kolejnego kandydata na Rzecznika Praw Obywatelskich. Jak dowiedzieli się nieoficjalnie reporterzy RMF FM, będzie nim poseł Prawa i Sprawiedliwości z Wielkopolski Bartłomiej Wróblewski.

Bartłomiej Wróblewski / Leszek Szymański / PAP

Bartłomiej Wróblewski urodził się 13 marca 1975 roku w Poznaniu. Jest doktorem nauk prawnych. To jego druga kadencja w parlamencie.



Cztery lata temu przygotował wniosek do Trybunału Konstytucyjnego dotyczący niezgodności z ustawą zasadniczą aborcji tzw. przesłanek eugenicznych, podobny do tego, który w zeszłym roku doprowadził do prawie całkowitego zakazu przerywania ciąży. Wtedy, po serii protestów kobiet, wniosek został wycofany.

Znów głośno było o Bartłomieju Wróblewskim we wrześniu 2020 r., kiedy zagłosował przeciwko piątce dla zwierząt firmowanej przez Jarosława Kaczyńskiego. Na kilka miesięcy został zawieszony w prawach członka partii.

To już kolejny kandydat na RPO zgłaszany przez PiS. Poprzedni, formalnie bezpartyjny wiceminister Piotr Wawrzyk, nie został zaakceptowany przez Senat. Gdy jego kandydatura upadła, zdecydował się na wstąpienie do PiS.



Dwukrotnie jedyną kandydatką na RPO była mec. Zuzanna Rudzińska-Bluszcz , popierana przez Koalicję Obywatelską, Lewicę i Polskę 2050 Szymona Hołowni. Nie uzyskała ona jednak poparcia Sejmu.



19 marca to nowy termin na zgłaszanie kandydatów na Rzecznika Praw Obywatelskich wyznaczony przez marszałek Sejmu Elżbietę Witek. Na razie nie wiadomo, kto oprócz Wróblewskiego może powalczyć o to stanowisko. Wśród potencjalnych kandydatów wymieniani są m.in. działacz społeczny Piotr Ikonowicz i były szef Państwowej Komisji Wyborczej Wojciech Hermeliński.

Ikonowicz: Właściwie nie muszę przekonywać PiS do siebie. Kaczyńskiego przekonałem nawet do Bodnara Michał Dukaczewski / RMF FM

Posłowie Lewicy Razem, Marcelina Zawisza i Maciej Konieczny mówią, że przydałby się rzecznik, który uprzytomniłby władzom przede wszystkim, i tym centralnym, i samorządowym, że prawa socjalne są integralną częścią praw człowieka. Bo o te prawa ja się upominam - mówił w Porannej rozmowie w RMF FM Piotr Ikonowicz . Są dwie strony, jakby zwaśnione plemiona. Trochę jak w pierwszej wojnie światowej na trwałe okopane i strzelające do siebie. A ja jestem jakby innej strony, jestem od strony społecznej - tłumaczył.





Jak wybierany jest RPO?

Rzecznika Praw Obywatelskich powołuje Sejm za zgodą Senatu na wniosek marszałka Sejmu albo grupy 35 posłów. Jeżeli Senat odmówi wyrażenia zgody na powołanie rzecznika, Sejm powołuje na to stanowisko inną osobę.