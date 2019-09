Jarosław Hampel to dwukrotny indywidualny wicemistrz świata w żużlu i sześciokrotny drużynowy mistrz świata w tym sporcie. Ścigający się obecnie w Unii Leszno sportowiec nagrał spot, w którym apeluje do miłośników jednośladów. Krótki filmik z udziałem mistrza to inicjatywa Komendy Powiatowej Policji w wielkopolskiej Pile. Nagrano go na stadionie tamtejszej Polonii, w której Hampel jeździł między 1998 a 2002 rokiem.

Jarosław Hampel / \Tytus Żmijewski / PAP



Jeśli chcesz się ścigać - rób to na torze. Nie bądź naiwny i ceń swoje zdrowie i życie, które masz tylko jedno. Motocyklisto, bądź zawsze czujny i bardzo rozważny! ­- apeluje na filmie Jarosław Hampel, który sam niejednokrotnie przekonał się o niebezpieczeństwach związanych z jazdą na motocyklu. Jego żużlowej karierze i drodze do wyjątkowych sukcesów towarzyszyło wiele upadków na torze. Kibice pamiętają zapewne kilka z nich, jak chociażby ten podczas Drużynowego Pucharu Świata na Żużlu w Gnieźnie, w 2015 roku. Hampel po upadku utknął pod bandami. Kibice zamarli wtedy w oczekiwaniu na finał akcji ratunkowej. Hampel ze złamaniami trafił do szpitala.

Do współpracy przy nagraniu spotu żużlowego mistrza zaprosił szef pilskiej policji insp. Sebastian Cichocki. Pomysł na ten spot zrodził się w kontekście zwiększenia się liczby zdarzeń drogowych z udziałem motocyklistów w powiecie pilskim. Dwa lata wcześniej realizowaliśmy wspólnie inną akcję kierowaną do młodzieży pod nazwą "sport zamiast uzależnień". Już wtedy Jarek Hampel wyraził chęć współpracy w jakichkolwiek kampaniach społecznych, dlatego teraz poprosiliśmy go o wsparcie tego projektu - tłumaczy w rozmowie z RMF FM insp. Cichocki.

Tylko w tym roku w powiecie pilskim doszło do 20 zdarzeń drogowych z udziałem motocyklistów. To drastyczny wzrost w porównaniu z zeszłym rokiem, kiedy podobnych zdarzeń na drogach tego regionu było tylko 7.

Zapytaliśmy, czy większa liczba zdarzeń może mieć związek z możliwością prowadzenia motocykli o pojemności silnika do 125 cm3 bez prawa jazdy kategorii A. Przepisy umożliwiające taki stan rzeczy weszły w życie w drugiej połowie 2014 roku.

Konsultowałem to z funkcjonariuszami wydziału ruchu drogowego naszej komendy, którzy też pełnią służbę na motocyklach. Stoją oni na stanowisku, że jednak nie powinno być takiej możliwości. Te motocykle mimo wydawałoby się małej pojemności stanowią poważne zagrożenie w rękach młodych, niedoświadczonych ludzi. Pamiętajmy, że to są niechronieni uczestnicy ruchu drogowego. Każde potencjalne zderzenie z samochodem, drzewem, uderzenie o jezdnię - to jest prawdopodobna śmierć, albo bardzo poważne uszkodzenie ciała - wyjaśnia szef pilskiej policji.

W opublikowanym w tym tygodniu spocie, żużlowy mistrz apeluje również o odpowiednie przygotowanie przed rozpoczęciem przygody z jednośladem. Chodzi zarówno o doświadczenie motocyklisty, ale też odpowiednie przygotowanie techniczne jednośladu czy odpowiedni ubiór.

Spot w trzy dni od premiery obejrzało około 10 tysięcy internautów.

