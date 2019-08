Ok. 40 osób trzeba było ewakuować z gorzelni w Rąbczynie koło Wągrowca w Wielkopolsce. Doszło tam do wycieku kwasu azotowego z 1000-litrowego zbiornika.

Zdj. ilustracyjne / Archiwum RMF FM

Jak poinformował oficer prasowy Państowej Straży Pożarnej w Wągrowcu st. sekc. Piotr Kaczmarek, awaria miała miejsce ok godz. 13.

W zakładzie doszło do rozszczelnienia zbiornika o pojemności 1 tys. litrów najprawdopodobniej kwasu azotowego. Na miejscu działa straż pożarna, czekamy także na specjalistyczną grupę chemiczną z Poznania, która dokładnie określi, co to za substancja - podkreślił Kaczmarek.



Z powodu awarii została wyznaczona tzw. strefa niebezpieczna - zamknięte zostały dojazdy do miejscowości.



Wszyscy pracownicy zostali ewakuowani, a cały zakład został wyłączony z produkcji. Nie mamy żadnych informacji o osobach poszkodowanych - powiedział Kaczmarek.