Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Gdańsku zaapelowało na Facebooku o zabezpieczenie krwi w związku z atakiem na prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza. Jak podaje Centrum, chodzi zwłaszcza o krew 0RhD -. Krew dla prezydenta Adamowicza można oddawać w stacjach krwiodawstwa w Gdańsku i innych miejscowościach woj. pomorskiego od godz. 7.

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Gdańsku (RCKiK) zaapelowało na Facebooku o oddawanie krwi dla prezydenta Pawła Adamowicza.

"Drodzy Dawcy, w związku z atakiem na Prezydenta Miasta Gdańska i koniecznością zabezpieczenia krwi bardzo prosimy o oddawanie tego cennego leku zwłaszcza przez osoby z grupą krwi 0RhD- (minus)" - napisano na facebookowym profilu Centrum.

RCKiK informuje też, że "w przypadkach nagłych krwawień, gdy nieznana jest grupa krwi pacjenta można bezpiecznie przetoczyć uniwersalne krwinki czerwone grupy O RhD-". Kieruje też osoby zainteresowanie pomocą do swoich stron, gdzie można dowiedzieć się, jak się przygotować do oddania krwi. W komentarzach pod postem internauci dopytują, czy mogą oddać krew i jak to zrobić.

Gdańszczanie odpowiedzieli na apel o oddawanie krwi dla Pawła Adamowicza:





Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Długa kolejka do rejestracji w Regionalnym Centrum Krwiodastwa i Krwiolecznictwa w Gdańsku







Do ataku na Adamowicza doszło w Gdańsku w niedzielę wieczorem. Przeprowadził go mężczyzna, który podczas odliczania do "Światełka do nieba" o godz. 20.00 wtargnął na scenę. Prezydent trafił do szpitala.

Operacja Pawła Adamowicza trwała pięć godzin, stan bardzo ciężki

Adamowicz był operowany przez pięć godzin.



Według wcześniejszych informacji od prezydenta Andrzeja Dudy, w szpitalu udało się przywrócić akcję serca Adamowiczowi. W trakcie operacji w Uniwersyteckie Centrum Klinicznym we Wrzeszczu przetoczono mu 41 jednostek krwi.

27-latek wtargnął na scenę w czasie "Światełka do nieba"

- poinformował w nocy doktor Tomasz Stefaniak, dyrektor ds. lecznictwa Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku.- zaznaczył chirurg.- powiedział lekarz.- dodał.Wicemarszałek Senatu Bogdan Borusewicz powiedział dziennikarzom w nocy przed szpitalem, gdzie operowano Adamowicza, że "najbliższe godziny są decydujące"." - podkreślił. Ocenił, że takie są skutki, kiedy "się tyle nienawiści wylewa na człowieka".

Podczas gdańskiego finału WOŚP o godz. 20, gdy odliczano czas do "Światełka do nieba" na scenę, na której był m.in. Adamowicz, wtargnął mężczyzna. Na nagraniu zdarzenia widać, jak przebiega przez scenę, podbiega do prezydenta Gdańska i uderza go. Później, chodząc po scenie, podnosi w górę ręce w geście zwycięstwa, ponownie podchodzi do Adamowicza i zabiera mikrofon.

Prezydent Gdańska Paweł Adamowicz został zaatakowany ostrym przedmiotem podczas „Światełka do Nieba” TVN24 /X-news



Halo, halo. Nazywam się Stefan W., siedziałem niewinnie w więzieniu, Platforma Obywatelska mnie torturowała, dlatego właśnie zginął Adamowicz - krzyczał ze sceny, zanim obezwładnili go ochroniarze - wynika z filmów ze zdarzenia.



Śledztwo w tej sprawie prowadzi Prokuratura Okręgowa w Gdańsku.



Według śledczych, napastnikiem jest 27-letni mieszkaniec Gdańska, karany za napady na banki.



Prokuratorzy zabezpieczyli nóż, którym został ugodzony Adamowicz, zbierają dowody ze wszystkich źródeł - podał minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro.