Zaskarżyliśmy do Trybunału Konstytucyjnego przepis dot. ujawnienia zgłoszeń kandydatów do Krajowej Rady Sądownictwa - poinformował poseł Prawa i Sprawiedliwości Marek Ast. Dodał, że do skargi dołączono wniosek o zabezpieczanie "tak, aby do czasu rozstrzygnięcia Trybunału, wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego nie podlegał wykonaniu".

