Arsenał ukryty w domku letniskowym - Lubelscy policjanci zatrzymali 33 letniego mieszkańca gminy Bełżyce, który miał 45 sztuk broni, 7 tysięcy sztuk amunicji i setki różnych części do broni. To efekt dalszych czynności operacyjnych po zatrzymaniu 33-latka, który przyszedł do swojej babki z uzbrojonym granatem i pistoletem.

