Przesłuchanie Tomasza Arabskiego przed komisją śledczą ds. Amber Gold, rozmowa Roberta Mazurka z Leszkiem Millerem o śmierci jego syna i skandalicznej okładce „Faktu”, sukces nacjonalistów w wyborach parlamentarnych w Szwecji, przygotowania piłkarzy do drugiego meczu pod wodzą Jerzego Brzęczka i nowe fakty w śledztwie ws. kuriozalnego spóźnienia Autosanu przy zgłoszeniu do przetargu dla wojska – to były wydarzenia, którymi żyły Polska i świat w poniedziałek. Wszystkie najważniejsze informacje dnia zebraliśmy dla Was w naszym podsumowaniu!

W poniedziałek media obiegł szereg ważnych informacji / Marcin Obara Arabski/ Jessica Gow/Adam Warżawa/ Michał Dukaczewski/ Jan Karwowski / PAP/EPA

Leszek Miller o śmierci syna: Jest dręczące pytanie - dlaczego tak się stało

"Czas co najwyżej oswaja z ranami, albo też powoduje, że następuje proces adaptowania się do nowej sytuacji, ale rany pozostaną do końca życia i ból również będzie mi towarzyszył do końca życia" - tak o śmierci swojego syna mówił w Porannej rozmowie w RMF FM Leszek Miller. "Jest dręczące pytanie - dlaczego tak się stało. Ja i moja żona mamy świadomość, że to pytanie będzie nam towarzyszyło do końca życia. Wraca się myślą do rozmaitych zdarzeń, różnych słów, incydentów. Nigdy się od tego nie uwolnimy - od tego pytania, dlaczego tak się stało" - wyznał gość Roberta Mazurka.

CAŁA ROZMOWA ROBERTA MAZURKA Z LESZKIEM MILLEREM DO ZOBACZENIA I PRZECZYTANIA TUTAJ





Śledztwo ws. Autosanu. Nowe ustalenia ws. dyrektora spółki

Dyrektor spółki Autosan, który 20 minut spóźnił się z ofertą firmy w przetargu na autobusy dla wojska, nie współpracował z konkurencją. Jak ustalił reporter RMF FM, taki wątek wykluczyła prokuratura prowadząca śledztwo w sprawie skandalu sprzed roku.

WIĘCEJ O NOWYCH USTALENIACH W ŚLEDZTWIE WS. AUTOSANU DO PRZECZYTANIU TUTAJ

Tomasz Arabski: Nie było układu gdańskich polityków Platformy z Amber Gold

Ponad trzy godziny zeznawał były szef kancelarii premiera Donalda Tuska Tomasz Arabski przed sejmową komisją śledczą ds. Amber Gold. Posłowie pytali go m.in. o to, co zrobił po tym, jak do kancelarii szefa rządu wpłynęła notatka ówczesnego szefa ABW Krzysztofa Bondaryka ws. Amber Gold. Notatka powstała w 2012 roku, została wysłana do sześciu najważniejszych osób w państwie: m.in. do premiera Donalda Tuska, prezydenta Bronisława Komorowskiego oraz do ministra finansów Jacka Rostowskiego. "Rzecz polega na tym, że ja wątpię, bym pokazywał tę notatkę premierowi, bo tego naprawdę nie pamiętam" - zeznał Tomasz Arabski. Stanowczo zaprzeczył natomiast istnieniu tzw. układu gdańskiego: "Nie mam żadnych wątpliwości, że układu gdańskich polityków Platformy z Amber Gold nie było". Po przesłuchaniu Arabski ocenił, że część zadanych mu pytań miała związek z... trwającą kampanią przed wyborami samorządowymi. Posłanka PiS Iwona Arent krytycznie odniosła się zaś do jego odpowiedzi. "'Nie pamiętam, nie przypominam sobie'... Bardzo trudno było uzyskać konkretne informacje" - podsumowała.

O CO JESZCZE KOMISJA PYTAŁA TOMASZA ARABSKIEGO? DOWIECIE SIĘ KLIKAJĄC TUTAJ

Europosłowie ze specjalnej komisji przyjadą do Polski, by rozmawiać o praworządności

W przyszłym tygodniu do Polski przyjadą członkowie Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych Parlamentu Europejskiego: planują zbadać kwestię praworządności w naszym kraju. Ich wizyta potrwa od środy do piątku. Z kolei we wtorek 18 września w Brukseli odbędzie się wysłuchanie Polski w Radzie Unii Europejskiej.

WIĘCEJ O KOMISJI I JEJ ZWIĄZKU Z MARKIEM JURKIEM PRZECZYTACIE TUTAJ

Warszawę czeka "śmieciowa rewolucja"

Warszawę czeka "śmieciowa rewolucja", ponieważ władze ogłosiły przetarg na wywóz odpadów ze stolicy. To nie tylko zmiana śmieciarek, które przyjadą zabrać odpady po pierwszym stycznia, ale także wprowadzenie odmiennych zasad segregacji śmieci.

CO OZNACZAJĄ ZMIANY DLA MIESZKAŃCÓW? O SZCZEGÓŁACH PRZECZYTACIE TUTAJ

Katarzyna Lubnauer: Tworzymy trudną koalicję, ale to jest koalicja racji stanu

"Koalicja wyborcza, którą tworzymy, jest potrzeba w Polsce. Te trzy lata rządów PiS-u były nie tylko zmarnowane dla Polski, to były też lata dla Polski niszczycielskie. PO już nie jest taka sama jak w 2015 roku, wyciągnęli wnioski z tego, co stało się w wyborach 3 lata temu" - powiedziała Katarzyna Lubnauer w Popołudniowej rozmowie w RMF FM. "Możemy mówić o trudnej, ale jednak koalicji racji stanu. Mamy teraz dużą odpowiedzialność, ze względu na to co dzieje się z pozycją Polski w Unii Europejskiej, czy z sądownictwem w Polsce" - tak przewodnicząca Nowoczesnej skomentowała z kolei wsparcie, jakie Koalicja Obywatelska zyskała w osobie Barbary Nowackiej. "Cieszę się, że Nowacka do nas przystąpiła. W ten sposób Nowoczesna staje się liberalnym centrum koalicji" - zaznaczyła Lubnauer.

CAŁA ROZMOWA MARCINA ZABORSKIEGO Z KATARZYNĄ LUBNAUER DO ZOBACZENIA I PRZECZYTANIA TUTAJ



Brzęczek o meczu Polska - Irlandia: Zdradzę tylko jedno nazwisko

Selekcjoner polskiej piłkarskiej reprezentacji Jerzy Brzęczek przed wtorkowym meczem z Irlandią przyznał, że w porównaniu do spotkania z Włochami będą zmiany w składzie, ale nie zdradził ile i jakie. "Na sto procent zagra Wojciech Szczęsny" - ujawnił jedynie.

O NAJWAŻNIEJSZYCH KWESTIACH, KTÓRE JERZY BRZĘCZEK PORUSZYŁ NA KONFERENCJI PRZED MECZEM PRZECZYTACIE TUTAJ

Nacjonaliści w Riksdagu, czyli pariasi na szwedzkiej scenie politycznej

W niedzielnych wyborach parlamentarnych, po przeliczeniu 99 proc. głosów, zwycięża rządząca Szwecją Partia Robotnicza-Socjaldemokraci (S) z wynikiem 28,4 proc. Konserwatywno-liberalna Umiarkowana Partia Koalicyjna zajęła drugie miejsce z wynikiem 19,8 proc. głosów. Trzecie miejsce osiąga antyimigranckie ugrupowanie Szwedzcy Demokraci (SD), otrzymując 17,6 proc. głosów. SD w nowym parlamencie może liczyć na 62 mandaty i być języczkiem u wagi między dotychczasowymi koalicjami. "Będzie nas czekał impas w szwedzkiej polityce" - twierdzi Bartosz Chmielewski z Warsaw Institute. "Ze Szwedzkimi Demokratami nikt prawdopodobnie nie będzie chciał współpracować ze względu na korzenie partii" - dodaje. Według niego tworzenie nowego, koalicyjnego rządu w Sztokholmie może trwać nawet tygodnie.