To był weekend spotkań polityków z polskimi wyborcami, ale też nie brakowało emocjonujących informacji ze świata kultury i sportu. Przygotowaliśmy podsumowanie najważniejszych wydarzeń soboty i niedzieli.

Weekend obfitował w wydarzenia warte uwagi / Paweł Supernak/ANATOLY MALTSEV/JASON SZENES/ETTORE FERRARI/Jacek Skóra / PAP/EPA

Weekend pełen konwencji wyborczych

Kampania samorządowa rozpędziła się na dobre. Sobota i niedziela były pełne spotkań polityków z wyborcami.

Prawo i Sprawiedliwość przedstawiło swoje plany dla Dolnego Śląska i Opolszczyzny na spotkaniach m.in we Wrocławiu i Opolu.

"Polska ma przyszłość" oraz "Wszystko w twoich rękach" - z tymi hasłami do wyborów pójdzie Koalicja Obywatelska. Politycy PO i Nowoczesnej poinformowali o tym na konwencji w Warszawie.

W stolicy spotkanie mieli też członkowie PSL. "Nie wejdziemy w żadne koalicje z PiS-em, ani teraz ani po wyborach samorządowych" - zadeklaruje w niedzielę lider ugrupowania Władysław Kosiniak-Kamysz.

Johann o pytaniach polskich sądów do TSUE: Głębokie nieporozumienie

Sobotnim Gościem Krzysztofa Ziemca w RMF FM był sędzia KRS Wiesław Johann.



Polskim sądom nie grozi paraliż - przyznał sędzia zapytany o kolejne przypadki pytań prejudycjalnych kierowanych przez polskie sądy do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i możliwy paraliż sądownictwa.

Sądy pracują normalnie, wykonują to, co do sądów należy - podkreślił. Zdaniem doradcy Andrzeja Dudy, "wymiar sprawiedliwości poradzi sobie z tymi wszystkimi meandrami, z którymi mamy w tej chwili do czynienia". Pytany przez Krzysztofa Ziemca o to, czy sam wysłałby pytania prejudycjalne do TSUE, odparł: Nie. Jeżeli my będziemy biegali z najprostszymi sprawami do TSUE czy do Trybunału w Strasburgu, to jest to głębokie nieporozumienie.



Klacze i ogiery na wybiegu. W Michałowicach odbył się pokaz koni arabskich

"Było wiadomo, że wielkiego zainteresowania nie ma. Rynek jest bardzo trudny i doskonale zdawaliśmy sobie sprawę z tego, że nie było łatwo. Ta oferta była bardzo przemyślana. Wydaje nam się, że zrobiliśmy wszystko, żeby zainteresować klientów polskimi koniami" - w tens sposób Anna Stojanowska, organizatorka, podsumowała III Krakowski Pokaz Koni Arabskich.



Wydarzenie trwało trzy dni. Podczas Aukcji, która kończyła imprezę sprzedano cztery konie.



40-latek na przepustce z więzienia miał zabić partnerkę i dziecko

Tragiczne informacje nadeszły w niedzielę z Warszawy. Doszło tam do podwójnego morderstwa. W sobotę wieczorem w jednym z mieszkań na terenie Śródmieścia policja znalazła ciała kobiety i jej dziecka. 40-letni partner ofiary sam zgłosił się na policję.



Mężczyzna usłyszał zarzuty. Jak ustaliła Polska Agencja Prasowa, był na jednodniowej przepustce z więzienia.



Dramat w Ustce. Dwie osoby utonęły

W sobotę doszło do tragedii w Ustce. W Bałtyku utonęły dwie osoby. Trzecią udało się uratować.

Mężczyźni, którzy utonęli mieli 79 i 41 lat - to mieszkańcy województwa łódzkiego.



Tragedia rozegrała się na części plaży w Ustce, która nie była strzeżona. Według zgłoszeń świadków było to kilkaset metrów od miejsca, w którym ratownicy pilnowali kąpiących się. Flaga była biała. Mimo że wakacje się skończyły i że ratownicy w określonym zakresie pilnują plaży, od razu wszczęto alert.



Szwedzcy Demokraci drugą siłą w parlamencie

W niedzielę w Szwecji odbyły się wybory parlamentarne. Antyimigranckie i nacjonalistyczne ugrupowanie Szwedzcy Demokraci (SD) zdobyło 19,2 proc. głosów i jest drugą siłą w parlamencie, co utrudni dotychczasowym koalicjantom stworzenie rządu - wynika z sondażu exit poll dla telewizji publicznej SVT.



Według tego badania po zamknięciu lokali wyborczych o godz. 20 rządząca dotychczas Partia Robotnicza-Socjaldemokraci (S) otrzymała 26,2 proc. głosów, a konserwatywno-liberalna Umiarkowana Partia Koalicyjna (M) zanotowała dopiero trzeci wynik - 17,8 proc.



Spośród pozostałych ugrupowań Partia Lewicy (V) otrzymała 9 proc., Partia Centrum (C) 8,9 proc., Chrześcijańscy Demokraci (KD) 7,4 proc., Liberałowie (dawniej Ludowa Partia Liberałów) 5,5 proc. Niewielkie poparcie, nieco ponad progiem wyborczym, zdobyła Partia Ochrony Środowiska-Zielonych (MP) - jedynie 4,2 proc.

Masowe demonstracje Nawalnego w Rosji

W niedzielę doszło do masowych demonstracji w wielu miastach Rosji. Zwołał je opozycjonista Aleksiej Nawalny. Policja zatrzymała ponad 800 osób.



Protesty odbywały się pod hasłami sprzeciwu wobec rządowych planów podniesienia wieku emerytalnego.



Od czasu ogłoszenia przez rząd Rosji w połowie czerwca niepopularnej decyzji o podniesieniu wieku emerytalnego, w kraju odbyło się wiele protestów i pikiet. Z sondażu niezależnego ośrodka Centrum Lewady wynika, że ok. 90 proc. Rosjan jest przeciwnych podniesieniu wieku emerytalnego. Zapowiedź ta mocno obniżyła też notowania prezydenta Władimira Putina.



Serena przegrywa finał US Open. Roztrzaskała rakietę i pokłóciła się z arbitrem

Weekend przyniósł sportowe emocje - m.in. wielbicielom tenisa. W finale US Open Serena Williams przegrała z 16 lat młodszą Naomi Osaką. Japonka pokonała Amerykankę 6:2, 6:4.



To, co skupiło uwagę mediów, to nie tylko porażka Amerykanki. Podczas spotkania Williams dostała trzy ostrzeżenia, co doprowadzało ją do furii. Niemal 37-letnia zawodniczka roztrzaskała rakietę, pokłóciła się z arbitrem i złamała przepisy.

Złoty Lew festiwalu w Wenecji dla filmu "Roma" Alfonso Cuarona

Nie zabrakło też informacji ze świata kultury. Poznaliśmy laureatów 75. festiwalu filmowego w Wenecji.



Nagrodę Złotego Lwa otrzymał obraz "Roma" Alfonso Cuarona z Meksyku. Film na motywach autobiograficznych przedstawia życie w stolicy ojczyzny reżysera.



Srebrny Lew za reżyserię przypadł Jacques'owi Audiardowi za "The sisters brothers", francusko-belgijsko-rumuńsko-hiszpański western komediowy.



Grand Prix jury otrzymał brytyjsko-irlandzko-amerykański film "The favourite" w reżyserii Greka Yorgosa Lanthimosa. Jest to XVIII-wieczna opowieść o brytyjskim dworze królewskim. Odtwórczyni roli królowej Anny Olivia Colman otrzymała nagrodę dla najlepszej aktorki.



Za najlepszego aktora uznano Willema Dafoe, który zagrał Vincenta van Gogha w filmie "At Eternity's gate" Juliana Schnabela. Przedstawia on ostatnie dni życia genialnego malarza.



Chagall w Hrebennem? Obraz znaleziono podczas kontroli

W weekend informowaliśmy też o niezwykłym odkryciu, do którego doszło na przejściu granicznym w Hrebennem. Celnicy podczas kontroli samochodu osobowego znaleźli obraz. Widniejące na nim podpisy wskazują na to, że dzieło mogło wyjść spod pędzla Marca Chagalla!