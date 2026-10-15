Amerykańska baza wojskowa w Polsce w tym roku? Nawrocki komentuje

RMF24

Prezydent Karol Nawrocki w wywiadzie dla Polsat News wyraził nadzieję, że decyzja o powstaniu stałej bazy wojsk amerykańskich w Polsce zapadnie jeszcze w 2026 roku. Jak podkreślił, zarówno on, jak i rząd, intensywnie pracują nad tym projektem, choć nie obyło się bez kontrowersji dotyczących składu zespołu negocjacyjnego.

Prezydent Nawrocki zwrócił uwagę na fakt, że w polskim zespole przygotowującym rozmowy z Amerykanami zabrakło przedstawiciela Pałacu Prezydenckiego.

To niedobre rozwiązanie – ocenił. Mimo to zapewnił, że współpraca z rządem układa się dobrze, a prace przygotowawcze są prowadzone sprawnie. Radzimy sobie z tą materią – dodał.

Opóźnienia i wspólny cel

W rozmowie z dziennikarzami prezydent został zapytany, czy rząd opóźniał proces negocjacji. Nawrocki przyznał, że po jego pierwszym spotkaniu z prezydentem USA Donaldem Trumpem we wrześniu 2025 roku, formalne prace nie postępowały tak, jak powinny. Sytuacja uległa poprawie po uzgodnieniu z ministrem obrony, że stała obecność wojsk USA jest wspólnym celem obu stron.

Trump: „Znaczący postęp” i zapowiedź ogłoszenia lokalizacji

16 września prezydent Nawrocki ogłosił, że Polska jest „w przededniu realizacji” decyzji o stałej obecności amerykańskich żołnierzy. Dzień później prezydent USA Donald Trump poinformował w mediach społecznościowych o „znaczącym postępie” w rozmowach i zapowiedział, że lokalizacja bazy może zostać ogłoszona wkrótce. Trump podkreślił również rolę Nawrockiego w doprowadzeniu do tego przełomu.

Formalne rozstrzygnięcie w sprawie bazy wojskowej należy jednak do strony amerykańskiej. W Stanach Zjednoczonych trwa obecnie sześciomiesięczny przegląd obecności wojskowej w Europie, który ma zakończyć się pod koniec roku. Według wiceszefowej MON Magdaleny Sobkowiak-Czarneckiej, decyzji w sprawie bazy należy się spodziewać po zakończeniu tego procesu, czyli w listopadzie lub grudniu.

Prezydent: To, czego potrzebujemy wobec Rosji, to zaostrzanie sankcji

Karol Nawrocki w wywiadzie w Polsat News został równiez zapytany o kwestię ogłoszonego przez Donalda Trumpa porozumienia między USA a Rosją w sprawie importu do USA i innych krajów rosyjskiego oleju napędowego. Prezydent odpowiedział, że jego stanowisko jest jasne.

Każda próba obniżenia rygoru sankcyjnego wobec Federacji Rosyjskiej, niezależnie od tego, czy idąca z państw europejskich, czy z państw światowych, przeze mnie jest oceniana w sposób krytyczny. To, czego dziś potrzebujemy w Europie i na świecie wobec Rosji, to zaostrzanie sankcji, które mają prowadzić do osłabiania Federacji Rosyjskiej, to jest rzecz oczywista - mówił Nawrocki.

Jak zapewnił nie dzieli się „żadnym innym stanowiskiem na arenie międzynarodowej”. W wielu dyskusjach z przywódcami europejskimi, na forach europejskich, czy na forach światowych, także w dyskusjach z prezydentem Donaldem Trumpem, powtarzałem i będę powtarzał, że tylko siła, czy ekonomiczna, czy siła militarna, wojskowa, odstraszająca, nie agresywna, jest w stanie wpływać na reżim Putina - mówił prezydent.

„Jako prezydent nie odpowiadam za chaos w TK”

Nawrocki odniósł się również do obecnej sytuacji w Trybunale Konstytucyjnym. Ja jako prezydent Polski za ten chaos w TK, który trwa od wielu lat, nie odpowiadam i nie chcę w nim uczestniczyć, natomiast chcę go rozwiązać. I stąd moje decyzje - tłumaczył.

Przypomniał, że spór wokół TK rozpoczął się w 2015 r. - jak określił - „wyborem sędziów na zapas”. Ja zupełnie nie czuję się zobowiązany tym, co działo się w latach 2015-2025, do momentu, do którego zostałem prezydentem Polski - mówił Nawrocki. Przyznał zarazem, że chaos wokół TK „bardzo męczył” go jako obywatela. Ale rozwiązaniem tego chaosu nie jest z całą pewnością dokładanie kolejnych polityków do TK - podkreślił prezydent. Wskazał, że rozwiązaniem jest „zbliżanie się w sposób konsekwentny do roku 2027, do jesieni, i do pewnego resetu i rozwiązania kwestii TK”. Nawiązał w ten sposób do zbliżających się wyborów parlamentarnych.

Prezydent: Nie możemy udawać, że nie ma w Polsce Grzegorza Brauna

Nawrocki był też pytany o to, czy warto „normalizować” lidera Konfederacji Korony Polskiej Grzegorza Brauna i brać go pod skrzydła ewentualnego sojuszu w Senacie, mając na uwadze jego kontrowersyjne wypowiedzi.

Jeśli jestem prezydentem wszystkich Polaków, a takim się czuję, to jestem też prezydentem tych Polaków, którzy oddali swój głos czy są gotowi oddać swój głos na Grzegorza Brauna – odpowiedział. Jak dodał, według sondaży chodzi o około 10 proc. obywateli. Nie możemy udawać, że nie ma w Polsce Grzegorza Brauna i wyborców Grzegorza Brauna – zaznaczył.

Nawrocki podkreślił, że między nim a liderem KKP jest „ogromna ilość różnic”, które – jak mówił – były widoczne w kampanii wyborczej i wcześniej, gdy kierował Instytutem Pamięci Narodowej. Dodał też, że inaczej patrzą na wiele kwestii historycznych.

Nawrocki o ustawie o DSA: Podpiszę, jeśli nie będzie łamała i blokowała wolności w sieci

Prezydent odpowiedział też na pytanie, czy podpisze stawę umożliwiającą usuwanie nielegalnych treści w internecie. Powiedział, że tak, o ile trafi na jego biurko „ustawa, która nie będzie łamała wolności, blokowała wolności w sieci”.

Zwrócił też uwagę, że podpisał nowelizację Kodeksu karnego wprowadzającą odpowiedzialność karną za patostreaming.

Nie mam nic przeciwko temu, aby eliminować strony, na których dopuszczono się krzywdzenia dzieci czy takich praktyk w odniesieniu do dzieci, ale proponowane prawo, które ma prowadzić nas w kierunku eliminowania z przestrzeni sieci społecznościowych konkretnych poglądów, które nie są kompatybilne z wyobrażeniami czy to premiera, czy Komisji Europejskiej, jest dla mnie nie do zaakceptowania – powiedział.

Odniósł się także do słów premiera Donalda Tuska z poprzedniego tygodnia, który po atakach w szkołach zwrócił uwagę, że władze nie mają możliwości blokowania treści w internecie. Donald Tusk po prostu kłamał w odniesieniu do tej ustawy. Polskie służby mają pełne prawo do diagnozowania, analizowania i blokowania tego typu zachowań w polskiej sieci, a ustawa, która była przygotowana przez ten rząd, to jest oczywiście nakładana kolejna presja na mnie jako na prezydenta Polski, aby doprowadzić do tego, żeby urzędnik mógł decydować o tym, jakie treści są dobre, a jakie treści są niedobre – mówił Nawrocki.