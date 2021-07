Uwaga! W poniedziałek po południu i wieczorem w części województwa podkarpackiego wystąpią burze, ulewny deszcz, silny wiatr i grad - ostrzega Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. RCB w alertach apeluje, aby zabezpieczyć rzeczy, które może porwać wiatr, i przestrzega przed możliwymi podtopieniami.

Zalania po ulewie, która przeszła w nocy z soboty na niedzielę przez Głogoczów w Małopolsce / Łukasz Gągulski / PAP

IMGW wydał po południu ostrzeżenia najwyższego, trzeciego stopnia przed burzami z gradem dla niektórych powiatów Podkarpacia. Alert obowiązuje do godz. 22.

Ostrzeżenie trzeciego stopnia obejmuje powiaty: bieszczadzki, brzozowski, jarosławski, jasielski, miasto Krosno, krośnieński, leski, lubaczowski, łańcucki, przemyski, miasto Przemyśl, przeworski, rzeszowski, miasto Rzeszów, sanocki i strzyżowski.



Na tym obszarze prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć ulewne opady deszczu od 60 mm do 70 mm lokalnie do 80 mm oraz porywy wiatru do 80 km/h. Miejscami może padać grad.



Pozostała część woj. podkarpackiego objęta jest ostrzeżeniem przed burzami pierwszego stopnia.



Alert RCB

Do mieszkańców powiatów objętych ostrzeżeniem III stopnia Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało smsami Alert RCB.

"Uwaga! Po południu i wieczorem (19.07) burze, ulewny deszcz, silny wiatr i grad. Możliwe podtopienia. Zabezpiecz rzeczy, które może porwać wiatr" - głoszą rozesłane Alerty RCB.



Centrum apeluje do mieszkańców, aby na czas burz usunąć z parapetów i podwórek wszystkie przedmioty, które mogą zostać porwane przez wiatr, przeparkować samochody w bezpieczne miejsce, zamknąć okna i drzwi, pozostać w domu, jeżeli jest to możliwe, a jeżeli jest się poza domem - jak najszybciej znaleźć bezpieczne schronienie i nie zatrzymywać się pod drzewami.

RCB przypomina też, żeby zapewnić bezpieczeństwo swoim zwierzętom, zwłaszcza tym przebywającym na zewnątrz, a także aby przygotować oświetlenie zastępcze, latarki z zapasem baterii. Należy też uważać podczas jazdy samochodem. "Po pierwsze ze względu na mogące się łamać konary i drzewa, po drugie - przy wyjeździe z osłoniętej drogi na otwartą przestrzeń istnieje ryzyko zdmuchnięcia samochodu" - wyjaśnia Centrum.

