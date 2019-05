Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozsyła SMS-y z ostrzeżeniami w związku z silnym wiatrem z porywami do 100 km/h oraz burzami z gradem. Ostrzeżenia IMGW obowiązują już dla 13 województw!

Idą burze z gradem (zdj. ilustracyjne) / foto. pixabay /

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega przed bardzo silnym wiatrem burzami z gradem, nawet o średnicy 4 cm. Najmocniej wiać będzie w województwach: podkarpackim i lubelskim, gdzie uruchomione zostało SMS-owe ostrzeganie ludzi. Ostrzeżenie w sumie dotyczy aż 13 województw.

"Dziś w południowo-wschodniej Polsce prognozowany jest bardzo silny wiatr z porywami do 100 km/h i burze z gradem. Dyrektor RCB zdecydował o wysłaniu SMS-a z ostrzeżeniem - ALERTU RCB do osób w województwach: lubelskim i podkarpackim" - podaje RCB na Twitterze.

Wcześniej, w związku z falą wezbraniową, podobnie ostrzegano mieszkańców woj. mazowieckiego, lubelskiego, świętokrzyskiego, małopolskiego czy podkarpackiego.

Ostrzeżenia IMGW

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej rano ostrzeżenia drugiego stopnia przed burzami z gradem w południowo-wschodniej Polsce oraz ostrzeżenia pierwszego stopnia przed intensywnymi opadami deszczu i burzami z gradem dla dziewięciu województw.

Ostrzeżenia drugiego stopnia przed burzami z gradem dotyczą województw:



śląskiego,

małopolskiego,



lubelskiego,



świętokrzyskiego



i podkarpackiego.



Jak podaje IMGW, prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 30 mm do 40 mm oraz porywami wiatru do 100 km/h. Miejscami może pojawić się grad.

Alert ten oznacza, że przewiduje się wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia, w związku z czym zalecana duża ostrożność. Należy także śledzić komunikaty o rozwoju sytuacji pogodowej.

Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami z gradem zostały wydane dla województw:



łódzkiego,



opolskiego,



mazowieckiego,



podlaskiego.



Tam IMGW prognozuje wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 20 mm do 30 mm, lokalnie do 40 mm oraz porywami wiatru do 90 km/h. Miejscami może padać grad.

Instytut wydał również ostrzeżenia pierwszego stopnia przed intensywnymi opadami deszczu w województwach:



pomorskim,



warmińsko-mazurskim,



kujawsko-pomorskim



i dolnośląskim.



Prognozuje się wystąpienie opadów deszczu, okresami o natężeniu umiarkowanym. Prognozowana wysokość opadów do wtorkowego popołudnia wynosi 10-20 mm, miejscami 30 mm - podaje IMGW.

Ostrzeżenie pierwszego stopnia oznacza, że należy się spodziewać niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Mogą wystąpić utrudnienia wynikające z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnienia spowodowane utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłócenia w przebiegu imprez plenerowych lub możliwość ich odwołania.



Prognoza pogody na 28 maja / INTERIA.PL

Alert RCB. Jak działa i kiedy jest ogłaszany?

Alert RCB to system SMS-owego powiadamiania ludności zagrożeniach. Jest wykorzystywany tylko w sytuacjach nadzwyczajnych, wtedy, gdy występuje duże prawdopodobieństwo bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia na znaczącym obszarze.

Alert RCB powstaje na podstawie informacji o potencjalnych zagrożeniach otrzymywanych z ministerstw, służb np. policji, straży pożarnej, straży granicznej, urzędów i instytucji centralnych np. Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej oraz urzędów wojewódzkich.

Na alert RCB nie trzeba się zapisywać. Osoby, które znajdą się na obszarze potencjalnego wystąpienia sytuacji kryzysowej zagrażającej życiu, otrzymają na swój telefon komórkowy krótką wiadomość tekstową (SMS) z informacjami dotyczącymi rodzaju zagrożenia wraz z lokalizacją, a także źródłem ostrzeżenia. Nie ma znaczenia, z którym operatorem zawarliśmy umowę.

Przed jakimi zagrożeniami ostrzega Alert RCB?

Alert RCB uwzględnia każde zjawisko atmosferyczne, które stanowi zagrożenie dla życia, takie jak burze, wichury, nawałnice, czy ekstremalne zmiany temperatur. Niestety nie wszystkie, zwłaszcza lokalne zdarzenia, da się odpowiednio wcześniej przewidzieć. Ważne jest, żeby bez względu na otrzymanie lub nie Alertu RCB zachować najważniejsze zasady bezpieczeństwa.

Co zrobić, kiedy otrzymamy ostrzeżenie?

Należy zastosować się do treści zawartych w wiadomości tekstowej. Pozwoli to na uniknięcie potencjalnego niebezpieczeństwa lub zminimalizowanie jego skutków.