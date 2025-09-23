To ostatni moment, by dołączyć do wolontariatu Akademii Przyszłości i pomóc dziecku, które nie wierzy w siebie. Dla Ciebie to jedna godzina w tygodniu. Dla dziecka – szansa, by powiedzieć: "Odkryłem, że jestem fajny" – jak w przypadku 10-letniego Stasia. Wolontariusze Akademii Przyszłości pomagają dzieciom rosnąć w siłę, budować poczucie własnej wartości i dostrzegać swój potencjał. W całej Polsce wciąż potrzeba ich więcej, także Ciebie. Nie trać czasu – dołącz do wolontariatu i pomóż dziecku uwierzyć w siebie.

/ Materiał prasowy /

"Masz czas, żeby lepiej mnie poznać?" - Piotrek

"Chciałbym, żeby ludzie mnie lepiej rozumieli" - mówi Piotrek.

Piotrek ma 10 lat i 145 cm wzrostu. A jego wiara, że ktoś go zrozumie - zatrzymała się na zerze i nie rośnie razem z nim. Jeśli nikt nie wyciągnie do niego ręki, będzie dalej rósł w przekonaniu, że nie zasługuje na bliskość, zrozumienie i uwagę.

Z tylko sobie znanego powodu Piotrek patrzy na szkolne życie z boku, jakby ono nie było dla niego. Nie jeździ na wycieczki i nie zgłasza się do nowych aktywności. Omijają go wspólne wspomnienia, dziecięca ekscytacja, poczucie bycia częścią grupy. Każdy taki dzień to stracona szansa — na budowanie odwagi i pewności siebie.

Piotrek nie spotkał jeszcze nikogo, komu mógłby zaufać — kto usiadłby obok i powiedział: "Opowiesz mi o sobie?". Może to waśnie Ty?

Gdy inni rosną w siłę, one znikają w cieniu

W dzieciństwie każdy dzień niesie ze sobą nowe wyzwania, odkrycia i radości. Jednak są takie dzieci, które stoją z boku — nie bawią się z innymi, nie zgłaszają się w szkole, nie próbują nowych ról. Nie dlatego, że nie chcą, lecz dlatego, że brakuje im wiary w siebie. Ich dzieciństwo mija bez nowych doświadczeń, przyjaźni i inspirujących chwil. Często myślą o sobie: "Głupia, niemiła, słaba", "Kto chciałby się ze mną przyjaźnić". Zamiast rosnąć w siłę, ich wiara w siebie z dnia na dzień maleje.

To właśnie takie dzieci - ciche, wycofane, niewierzące w siebie - nauczyciele i pedagodzy zapraszają do udziału w programie społecznym Akademia Przyszłości. Tam otrzymują indywidualne wsparcie wolontariusza, którego tak bardzo potrzebują. To możesz być Ty.

Na czym polega wolontariat w Akademii Przyszłości?

Jako wolontariusz czy wolontariuszka spotykać się będziesz raz w tygodniu z wybranym dzieckiem podczas indywidualnych godzinnych zajęć, wspierając je w budowaniu poczucia własnej wartości i odkrywaniu mocnych stron. Dzieciństwo mija szybko, a każda godzina z Tobą jest szansą na zmianę podejścia dziecka do siebie i świata oraz zdobycie nowych doświadczeń, których nie można zmarnować. Twoja obecność będzie miała ogromne znaczenie — może pomóc dziecku uwierzyć w siebie i nie stać z boku, gdy czas płynie i oferuje nowe możliwości.

Jak zostać wolontariuszem, wolontariuszką Akademii Przyszłości?

Rekrutacja do wolontariatu na kolejną edycję Akademii Przyszłości dobiega końca. Jak się zgłosić? To proste! Wystarczy, że wejdziesz na stronę www.akademiaprzyszlosci.org.pl, wypełnisz formularz zgłoszeniowy i poczekasz na kontakt rekrutera.

Ilu jeszcze wolontariuszy potrzebuje Akademia Przyszłości?

W całej Polsce potrzeba jeszcze 1500 wolontariuszy i wolontariuszek, by Piotrek, Sandra i wiele innych dzieci miało szansę na zbudowanie poczucia własnej wartości oraz odkrycie swoich mocnych stron. Potrzeba wolontariuszy w każdym województwie. Wrocław, Toruń, Łódź - sprawdź, czy w Twojej okolicy wciąż potrzeba chętnych. Dołącz do wolontariatu i odmień życie konkretnego dziecka.

Dzieci, które czują wsparcie i zaczynają dostrzegać swoje mocne strony, zyskują coś wyjątkowego — poczucie dumy, które prostuje plecy, podnosi głowę i sprawia, że wydają się wyższe o kilka centymetrów. Pomoc wolontariusza sprawia, że podopieczni Akademii Przyszłości zaczynają "rosnąć" szybciej.

Nie trać czasu! Wejdź na www.akademiaprzyszlosci.org.pl, zostań wolontariuszem lub wolontariuszką Akademii Przyszłości i pomóż dziecku, które nie wierzy w siebie!