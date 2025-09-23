To ostatni moment, by dołączyć do wolontariatu Akademii Przyszłości i pomóc dziecku, które nie wierzy w siebie. Dla Ciebie to jedna godzina w tygodniu. Dla dziecka – szansa, by powiedzieć: "Odkryłem, że jestem fajny" – jak w przypadku 10-letniego Stasia. Wolontariusze Akademii Przyszłości pomagają dzieciom rosnąć w siłę, budować poczucie własnej wartości i dostrzegać swój potencjał. W całej Polsce wciąż potrzeba ich więcej, także Ciebie. Nie trać czasu – dołącz do wolontariatu i pomóż dziecku uwierzyć w siebie.
"Chciałbym, żeby ludzie mnie lepiej rozumieli" - mówi Piotrek.
Piotrek ma 10 lat i 145 cm wzrostu. A jego wiara, że ktoś go zrozumie - zatrzymała się na zerze i nie rośnie razem z nim. Jeśli nikt nie wyciągnie do niego ręki, będzie dalej rósł w przekonaniu, że nie zasługuje na bliskość, zrozumienie i uwagę.
Z tylko sobie znanego powodu Piotrek patrzy na szkolne życie z boku, jakby ono nie było dla niego. Nie jeździ na wycieczki i nie zgłasza się do nowych aktywności. Omijają go wspólne wspomnienia, dziecięca ekscytacja, poczucie bycia częścią grupy. Każdy taki dzień to stracona szansa — na budowanie odwagi i pewności siebie.
Piotrek nie spotkał jeszcze nikogo, komu mógłby zaufać — kto usiadłby obok i powiedział: "Opowiesz mi o sobie?". Może to waśnie Ty?
W dzieciństwie każdy dzień niesie ze sobą nowe wyzwania, odkrycia i radości. Jednak są takie dzieci, które stoją z boku — nie bawią się z innymi, nie zgłaszają się w szkole, nie próbują nowych ról. Nie dlatego, że nie chcą, lecz dlatego, że brakuje im wiary w siebie. Ich dzieciństwo mija bez nowych doświadczeń, przyjaźni i inspirujących chwil. Często myślą o sobie: "Głupia, niemiła, słaba", "Kto chciałby się ze mną przyjaźnić". Zamiast rosnąć w siłę, ich wiara w siebie z dnia na dzień maleje.
To właśnie takie dzieci - ciche, wycofane, niewierzące w siebie - nauczyciele i pedagodzy zapraszają do udziału w programie społecznym Akademia Przyszłości. Tam otrzymują indywidualne wsparcie wolontariusza, którego tak bardzo potrzebują. To możesz być Ty.
Jako wolontariusz czy wolontariuszka spotykać się będziesz raz w tygodniu z wybranym dzieckiem podczas indywidualnych godzinnych zajęć, wspierając je w budowaniu poczucia własnej wartości i odkrywaniu mocnych stron. Dzieciństwo mija szybko, a każda godzina z Tobą jest szansą na zmianę podejścia dziecka do siebie i świata oraz zdobycie nowych doświadczeń, których nie można zmarnować. Twoja obecność będzie miała ogromne znaczenie — może pomóc dziecku uwierzyć w siebie i nie stać z boku, gdy czas płynie i oferuje nowe możliwości.
Rekrutacja do wolontariatu na kolejną edycję Akademii Przyszłości dobiega końca. Jak się zgłosić? To proste! Wystarczy, że wejdziesz na stronę www.akademiaprzyszlosci.org.pl, wypełnisz formularz zgłoszeniowy i poczekasz na kontakt rekrutera.
W całej Polsce potrzeba jeszcze 1500 wolontariuszy i wolontariuszek, by Piotrek, Sandra i wiele innych dzieci miało szansę na zbudowanie poczucia własnej wartości oraz odkrycie swoich mocnych stron. Potrzeba wolontariuszy w każdym województwie. Wrocław, Toruń, Łódź - sprawdź, czy w Twojej okolicy wciąż potrzeba chętnych. Dołącz do wolontariatu i odmień życie konkretnego dziecka.
Dzieci, które czują wsparcie i zaczynają dostrzegać swoje mocne strony, zyskują coś wyjątkowego — poczucie dumy, które prostuje plecy, podnosi głowę i sprawia, że wydają się wyższe o kilka centymetrów. Pomoc wolontariusza sprawia, że podopieczni Akademii Przyszłości zaczynają "rosnąć" szybciej.
Nie trać czasu! Wejdź na www.akademiaprzyszlosci.org.pl, zostań wolontariuszem lub wolontariuszką Akademii Przyszłości i pomóż dziecku, które nie wierzy w siebie!