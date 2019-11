Metropolita krakowski abp Marek Jędraszewski stwierdził w wywiadzie dla Telewizji Republika, że ideologia LGBT jest zaprzeczeniem wizji, jaką miał Bóg stwarzając człowieka na swoje podobieństwo. Powtórzył, że jego zdaniem jest to zaraza. "Mamy przedefiniować to, kim jesteśmy jako ludzie, doprowadzając do tego, że bez Boga, przyjmując wizję czysto materialistyczną, mamy sprowadzić siebie do pewnego stworzenia, które żyje tylko i wyłącznie swoją seksualnością" – stwierdził hierarcha.

O "tęczowej zarazie" abp Marek Jędraszewski mówił podczas mszy świętej z okazji 75. rocznicy wybuchu powstania warszawskiego. Jak stwierdził, "czerwona zaraza już nie chodzi po naszej ziemi, ale pojawiła się nowa, neomarksistowska, chcąca opanować nasze dusze, serca i umysły. Nie czerwona, ale tęczowa".

Abp Marek Jędraszewski mówi w kazaniu o "tęczowej zarazie" TVN24/x-news





W wywiadzie w Telewizji Republika metropolita został zapytany, czy rzeczywiście "tęczowa zaraza" zagraża naszemu społeczeństwu. Abp Jędraszewski odpowiedział, że podobnie jak inne ideologie: bolszewicka i hitlerowska, jest to ideologia skierowana do umysłów i serc po to, by doprowadzić do zupełnie nowego odczytania siebie, świata i swojego przeznaczenia. I w tym sensie są to ideologie niezwykle niebezpieczne, bo dotykają istoty naszego ducha - zaznaczył. Dodał, że ideologia LGBT, podobnie jak bolszewicka, jest zarazą. Podkreślił, że jest ona zaprzeczeniem tej wizji, jaką miał Bóg stwarzając człowieka na swoje podobieństwo.





Abp Jędraszewski o kompromisie aborcyjnym: Nauka Kościoła jest jednoznaczna

Abp Jędraszewski był też pytany o potrzebę zmiany obowiązującego od 26 lat kompromisu aborcyjnego. Jak przypomniał, piąte przykazanie w Dekalogu brzmi jednoznacznie: "nie zabijaj". Każdy z nas powinien być stróżem brata swego, przede wszystkim jego życia. Pod tym względem nauka Kościoła jest jednoznaczna - oświadczył hierarcha. W tym, co mówię, tkwi odpowiedź na pytanie, czy możemy się zadowolić tym tzw. kompromisem, który sprawia, że jednak oficjalnie ponad tysiąc dzieci w ciągu roku w Polsce podlega temu nikczemnemu procederowi (aborcji, PAP) - dodał.





Abp Jędraszewski o pedofilii: Robi się z duchownych osoby, które są jedynie odpowiedzialne za ten proceder

Metropolita krakowski odniósł się też w wywiadzie do kwestii pedofilii w Kościele. Taki problem był i być może jeszcze w jakiejś mierze jest, nie możemy powiedzieć, że nie. Natomiast prawda wymaga, żebyśmy spojrzeli na to w kategoriach, jak procentowo te straszne rzeczy mają miejsce w Kościele w stosunku do innych rzeczywistości społecznych, innych zawodów - przekonywał abp Jędraszewski. Okazuje się, że ilość tych naprawdę bardzo złych zdarzeń sięga zaledwie kilku promili, jeśli chodzi o księży, trzeba na to spojrzeć obiektywnie. Robi się z duchownych osoby, które są jedynie odpowiedzialne za ten bardzo odrażający proceder, tymczasem w skali społecznej, jeśli chodzi o Kościół, to jest bardzo mała liczba duchownych winnych pedofilii. Natomiast jest na pewno problem społeczny dużo bardziej szeroki, o którym trzeba mówić - stwierdził.