„Fala krytyki, która dotknęła metropolitę krakowskiego, arcybiskupa i profesora, a także reakcje pracodawców wobec osób wyrażających swoją dezaprobatę wobec ideologii LGBT+, świadczą o zakorzenionym w pewnych środowiskach totalitaryzmie światopoglądowym, polegającym na usuwaniu poza sferę obszaru wolności ludzi myślących inaczej” – pisze w specjalnym oświadczeniu przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki.

Abp Marek Jędraszewski / Joanna Adamik / Materiały prasowe

W ten sposób przewodniczący KEP-u odniósł się do krytyki z którą spotkał się arcybiskup Marek Jędraszewski po słowach, które wypowiedział 1 sierpnia. Przypomnijmy, że podczas mszy w kościele Mariackim w Krakowie mówił: Czerwona zaraza już nie chodzi po naszej ziemi, ale pojawiła się nowa, neomarksistowska, chcąca opanować nasze dusze, serca i umysły. Nie czerwona, ale tęczowa - powiedział.

"Do wszystkich ludzi dobrej woli apeluję więc o stosowanie zasady niedyskryminacji w publicznej dyskusji nie tylko wobec zwolenników wspomnianej ideologii, ale o dopuszczenie na równych prawach do debaty także jej przeciwników" - napisał szef KEP.

Zwrócił się też z apelem do władz samorządowych, aby nie podejmowały decyzji, które, jego zdaniem, "skrywają ideologię zaprzeczającą naturalnej różnicy płci": "Apeluję także do parlamentarzystów, aby oparli się dalekosiężnym planom środowisk LGBT+ polegającym na zmianie polskiego prawa na rzecz wprowadzenia tzw. "małżeństw homoseksualnych" oraz możliwości adopcji przez nie dzieci" - czytamy.

W tekście nawiązuje też do słów papieża Franciszka, który mówił w 2014 roku, że ideologia LGBT przynosi dewastację duchową i materialną. "Osoby przynależące do środowisk tzw. mniejszości seksualnych są naszymi braćmi i siostrami, za których Chrystus oddał swoje życie i które również chce doprowadzić do zbawienia. Szacunek dla konkretnych osób nie może jednak prowadzić do akceptacji ideologii, która stawia sobie za cel przeprowadzenie rewolucji w zakresie społecznych obyczajów i międzyosobowych relacji. "Ta rewolucja w obyczajach i moralności - podkreśla papież Franciszek - często wymachuje «flagą wolności», ale w rzeczywistości przyniosła dewastację duchową i materialną niezliczonym ludzkim istotom, szczególnie najbardziej narażonym" - pisze.

Oświadczenie pojawiło się na stronie internetowej episkopatu.