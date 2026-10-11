60-latek z "bardzo radykalnych grup”. To on planował zamach na Donalda Tuska

RMF24

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„Mężczyzna, który groził premierowi Donaldowi Tuskowi i planował na niego atak, został zatrzymany przez policję” - poinformował minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński. Zatrzymany ma ok. 60 lat. Ujęto go na Dolnym Śląsku. „Człowiek, który nas o tym poinformował, przekazał dokładną informację, kto chce takiego niecnego aktu się dopuścić” - dodał szef MSWiA, informując, że mężczyzna jest „z bardzo radykalnych grup i nawiązuje bardzo radykalne kontakty poprzez internet z różnymi osobami, posługującymi się bardzo nienawistnym językiem”.

Informacja o planowanym ataku na premiera i szefa MON

Dziś Jacek Dobrzyński, rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych poinformował, że policja dostała informację o możliwym zamachu na premiera Donalda Tuska oraz na wicepremiera, ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza.

Sprawę traktujemy śmiertelnie poważnie. Mówimy o dużym prawdopodobieństwie spełnienia tych gróźb - mówił Jacek Dobrzyński na popołudniowej konferencji prasowej.



Przed południem w związku z tą informacją w Centrum Antyterrorystycznym ABW odbyło się spotkanie przedstawicieli służb podległych MSWiA: policji, Służby Ochrony Państwa oraz funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Mężczyzna został zatrzymany po południu

„Mężczyzna, który groził premierowi Donaldowi Tuskowi i planował na niego atak, został zatrzymany przez policję” - poinformował po południu minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński.

Premier podziękował we wpisie na platformie X policjantom za szybkie i zdecydowane działanie. Rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka przekazała później, że policja przeprowadza czynności z zatrzymanym mężczyzną. Przeszukiwane jest jego mieszkanie.

Nowe informacje o zatrzymanym

Szef MSWiA Marcin Kierwiński poinformował, że zatrzymany mężczyzna ma 60 lat. Ujęto go na Dolnym Śląsku. Podkreślił, że jest z „bardzo radykalnych grup i nawiązuje bardzo radykalne kontakty poprzez internet z różnymi osobami”.

Na pewno jest to osoba, która była bardzo aktywna na różnego rodzaju grupach skrajnych, głoszących skrajne poglądy (...) posługujące się bardzo nienawistnym językiem, wzywające do przemocy i nienawiści w życiu publicznym - przekazał Kierwiński.