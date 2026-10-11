60-latek z "bardzo radykalnych grup”. To on planował zamach na Donalda Tuska

Informacja o planowanym ataku na premiera i szefa MON
Dziś Jacek Dobrzyński, rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych poinformował, że policja dostała informację o możliwym zamachu na premiera Donalda Tuska oraz na wicepremiera, ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza.
Sprawę traktujemy śmiertelnie poważnie. Mówimy o dużym prawdopodobieństwie spełnienia tych gróźb - mówił Jacek Dobrzyński na popołudniowej konferencji prasowej.
Przed południem w związku z tą informacją w Centrum Antyterrorystycznym ABW odbyło się spotkanie przedstawicieli służb podległych MSWiA: policji, Służby Ochrony Państwa oraz funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.
Mężczyzna został zatrzymany po południu
„Mężczyzna, który groził premierowi Donaldowi Tuskowi i planował na niego atak, został zatrzymany przez policję” - poinformował po południu minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński.
Premier podziękował we wpisie na platformie X policjantom za szybkie i zdecydowane działanie. Rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka przekazała później, że policja przeprowadza czynności z zatrzymanym mężczyzną. Przeszukiwane jest jego mieszkanie.
Nowe informacje o zatrzymanym
Szef MSWiA Marcin Kierwiński poinformował, że zatrzymany mężczyzna ma 60 lat. Ujęto go na Dolnym Śląsku. Podkreślił, że jest z „bardzo radykalnych grup i nawiązuje bardzo radykalne kontakty poprzez internet z różnymi osobami”.
Na pewno jest to osoba, która była bardzo aktywna na różnego rodzaju grupach skrajnych, głoszących skrajne poglądy (...) posługujące się bardzo nienawistnym językiem, wzywające do przemocy i nienawiści w życiu publicznym - przekazał Kierwiński.
Cały czas trwają czynności procesowe, badane są kontakty tego człowieka, jego aktywność w internecie i na podstawie tego pewnie służby będą podejmować kolejne decyzje - powiedział minister.