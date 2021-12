​Sześć osób, w tym troje dzieci trafiło do szpitala po zatruciu tlenkiem węgla w Gostyniu (wielkopolskie). Czad ulatniał się najprawdopodobniej z pieca gazowego.

Zdj. ilustracyjne / Mariusz PIekarski / RMF FM

Jak powiedział Marcin Nyczka z Komendy Powiatowej PSP w Gostyniu, zgłoszenie o zdarzeniu służby odebrały w czwartek ok. godz. 23.

W jednym z domów prawdopodobnie ulatniał się gaz, jeden mieszkaniec zasłabł. Strażacy potwierdzili wyciek gazu i zaczęli wietrzyć pomieszczenie. Ewakuowano siedem osób.



Po przybyciu zespołu ratownictwa medycznego lekarz postanowił, żeby zabrać do szpitala na obserwację sześć osób, w tym troje dzieci.



Nyczka zaznaczył, że prawdopodobnie piec w domu, z którego ewakuowano mieszkańców, był zepsuty. Strażacy polecili, żeby go wyłączyć, do czasu aż zostanie dokładnie sprawdzony przez fachowca.

Tlenek węgla

Straż przypomina, że tlenek węgla to bezwonny, bezbarwny i pozbawiony smaku gaz. Czad, czyli tlenek węgla powstaje podczas procesu niecałkowitego spalania materiałów palnych. Ma silne własności toksyczne, jest lżejszy od powietrza, dlatego też gromadzi się głównie pod sufitem. Czad blokuje dostęp tlenu do organizmu, poprzez zajmowanie jego miejsca w hemoglobinie (czerwonych krwinkach), powodując przy długotrwałym narażeniu śmierć.

Apeluje również o zakup czujka tlenku węgla. Jego koszt to około 100 zł. Mała kwota, która może uratować życie.