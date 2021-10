Pięcioletnia dziewczynka uciekła z placu zabaw przed domem i poszła do pobliskiego centrum handlowego "pograć w grę". O bawiącej się samotnie dziewczynce policję zaalarmowała ochrona sklepu.

Olsztyńska policja poinformowała w piątek, że 5-letnia dziewczynka bawiła się na placu zabaw przed swoim blokiem. Jej mama w tym czasie pracowała zdalnie z domu i "zaglądała" na córkę.



Dziewczynka bez powiadomienia mamy wyszła z placu zabaw i przeszła kilkaset metrów dalej do centrum handlowego. Jak tłumaczyła potem, zrobiła to, bo "chciała pograć w grę". Po drodze dziecko nie mijało miejsc niebezpiecznych pod względem ruchu drogowego, nie przechodziło przez jezdnię - podał PAP oficer prasowy olsztyńskiej policji Rafał Prokopczyk.



O bawiącej się w kąciku zabaw dziewczynce, nad którą nikt nie sprawuje opieki policję powiadomiła ochrona sklepu. Dziewczynka była bardzo kontaktowa, powiedziała policjantom jak się nazywa i jak się nazywają jej rodzice. Dzięki tym informacjom policja bez problemu dotarła do domu, gdzie przebywała matka dziecka - podał Prokopczyk. Policjanci przywieźli dziewczynkę do domu.



Dokumentacja dotycząca tego zdarzenia zostanie przez policję przekazana sądowi rodzinnemu, który zbada, czy nad dzieckiem w prawidłowy sposób sprawowano opiekę, czy nie doszło do ewentualnego narażenia na niebezpieczeństwo utraty zdrowia lub życia 5-latki.