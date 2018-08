Za nami najbardziej tragiczny weekend nad wodą od początku roku. Od piątku w całym kraju życie straciło 30 osób. Według najnowszych danych Rządowego Centrum Bezpieczeństwa tylko w niedzielę życie straciło 10 osób.

Od początku czerwca utonęło w Polsce 179 osób. Życie straciły przede wszystkim na niestrzeżonych, dzikich kąpieliskach w rzekach.

W niedzielę utonęło 10 osób, w sobotę 14, a w piątek 6.

Ratownicy alarmują i apelują - o rozsądek nad wodą. Jak podkreśla RCB, do większości tragicznych wypadków dochodzi przez lekkomyślność pływających.

Największym problemem, który mamy, jest wchodzenie do wody w stanie nietrzeźwości. Tworzą się wiry, jest bardzo silny nurt, z którego można po prostu nie wyjść - ostrzega Michał Czerwiński, ratownik Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Jedna z podstawowych zasad bezpiecznego plażowania to niewchodzenie do wody po alkoholu. Nie należy - o czym warto pamiętać szczególnie w tak upalnie dni jak teraz - wbiegać do wody, kiedy jest się rozgrzanym. Absolutnie nie wolno skakać do wody w nieznanych miejscach.

Pamiętajcie o zasadach bezpieczeństwa nad wodą - apeluje Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. / Rządowe Centrum Bezpieczeństwa / Twitter