Dziewczynka ciężko poparzona przez przedszkolankę przeszła piekło. Cierpiała tak bardzo, że w szpitalu podawano jej morfinę, by uśmierzyć ból, a podczas specjalnych kąpieli zrywano z niej płaty skóry - podaje "Gazeta Wrocławska". Jej rodzice walczą o to, by miasto wzięło na siebie finansową odpowiedzialność za skutki wypadku. Tymczasem "urzędnicy wolą skierować sprawę do sądu, niż pomóc naszej córce" - napisali w liście, który trafił do gazety. Rodzice dziewczynki opisali w nim, przez co musiała przejść ich córka Madzia.

